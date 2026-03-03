CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Бизнес Кадры
|

МТС запустила образовательный курс по кибербезопасности

МТС объявила о запуске интерактивного бесплатного курса «Кибербезопасность: гид против мошенников». Курс поможет пользователям всех возрастов повысить цифровую грамотность, а также лучше понять основные цели, логику действий и инструменты, которые используют мошенники.

Новый курс разработан с учетом экспертизы сервиса по защите от мошеннических и спам-звонков «МТС Защитник». Он состоит из 12 тематических блоков, каждый из которых подробно раскрывает основные мошеннические схемы, методы психологического воздействия и способы защиты от них: фишинг, спуфинг, ИИ-фейки и другие. После изучения материалов пользователь сможет пройти итоговый тест из 12 вопросов для проверки полученных знаний и закрепления материала.

«МТС последовательно реализует комплексную программу по созданию безопасного цифрового пространства, объединяя технологические разработки и просветительские инициативы, в том числе образовательные проекты, мастер-классы по кибербезопасности и другие активности. Запуск курса — это наш вклад в повышение цифровой грамотности пользователей и формирование осознанного подхода к безопасности. Мы не только предоставляем инструменты для блокировки угроз, но и обучаем людей самостоятельно их распознавать, чтобы сделать пользователей более защищёнными от мошеннических действий», — прокомментировал директор центра продуктов телеком-технологий Андрей Бийчук.

МТС постоянно совершенствует систему защиты от телефонного мошенничества, добавляя новые функции для своих абонентов. Помимо развития технологий, большое внимание уделяется и просветительской работе, включающей образовательные проекты, мастер-классы по кибербезопасности на базе Альянса по защите детей и образовательного проекта «Поколение М», а также другие активности. Новый курс станет важным элементом в комплексной работе компании, цель которой – всесторонняя защита от мошенников и формирование осознанного подхода россиян к безопасности.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

За счет чего платформенная архитектура снижает стоимость автоматизации на 40–60%

Долг Chronopay удалось погасить продажей дачи его хозяина

Как «Детский мир» выстраивает A/B‑эксперименты в мультивертикальном ритейле

Google пообещали гибель из-за его собственной новой функции

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

В России создали робота-тунца, который плавает и ориентируется в пространстве как живая рыба

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще