МТС запустила образовательный курс по кибербезопасности для жителей Нижнего Новгорода

МТС объявила о запуске интерактивного бесплатного курса «Кибербезопасность: гид против мошенников», который теперь доступен и для жителей Нижнего Новгорода и области. Курс поможет пользователям всех возрастов повысить цифровую грамотность, а также лучше понять основные цели, логику действий и инструменты, которые используют мошенники.

Новый курс разработан с учетом экспертизы сервиса по защите от мошеннических и спам-звонков «МТС Защитник». Он состоит из 12 тематических блоков, каждый из которых подробно раскрывает основные мошеннические схемы, методы психологического воздействия и способы защиты от них: фишинг, спуфинг, ИИ-фейки и другие. После изучения материалов пользователь сможет пройти итоговый тест из 12 вопросов для проверки полученных знаний и закрепления материала.

«Безопасность в цифровую эпоху — это сочетание мощных технологий и личной осведомленности. Только за прошлый год интеллектуальные алгоритмы МТС заблокировали в Нижегородской области более 32 млн нежелательных звонков. Если система определяла звонок как подозрительный, сервис «Защитник» автоматически принимал вызов и вел разговор — в итоге это сэкономило жителям региона свыше 13 лет личного времени. Мы отмечаем, что злоумышленники действуют все более целенаправленно. Особенно важно быть начеку в преддверии весенних праздников: именно в этот период активность мошенников традиционно растет. Пользуясь праздничным настроением людей, они маскируются под банки и курьерские службы, пытаясь получить доступ к личным данным и финансам. Технологии помогают эффективно противостоять таким угрозам, но подлинный щит каждого нижегородца — его собственные знания и бдительность. Именно поэтому мы делаем акцент на просвещении: наша цель — помочь жителям региона уверенно чувствовать себя в онлайн‑среде и надежно защищать свои данные и финансы», — сказал директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

МТС постоянно совершенствует систему защиты от телефонного мошенничества, добавляя новые функции для своих абонентов. Помимо развития технологий, большое внимание уделяется и просветительской работе, включающей образовательные проекты, мастер-классы по кибербезопасности на базе Альянса по защите детей и образовательного проекта «Поколение М», а также другие активности. Новый курс станет важным элементом в комплексной работе компании, цель которой – всесторонняя защита от мошенников и формирование осознанного подхода россиян к безопасности.

