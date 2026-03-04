CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Группа «Рунити» объявляет о назначении Дениса Прохорчика исполнительным директором «Рег.облака»

Денис Прохорчик назначен на должность исполнительного директора облачного и bare-metal провайдера «Рег.облако». В новой должности Денис сосредоточится на формировании стратегии долгосрочного развития «Рег.облака», охватывающей как наращивание клиентской базы, так и развитии продуктового портфеля для усиления позиций бренда на рынке. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Денис окончил Высший государственный колледж связи в Минске по специальности «Многоканальные системы телекоммуникаций». Карьеру начинал инженером в МТС в Белоруссии, работал вице-президентом по развитию бизнеса в российском представительстве крупного китайского производителя телекоммуникационного оборудования ZTE Corporation, а в 2022 г. перешел в Positive Technologies на позицию директора направления по развитию бизнеса облачных продуктов.

«Рег.облако сегодня показывает хорошие темпы роста и обслуживает порядка 27 тыс. клиентов. Это провайдер с фокусом на работу с быстрорастущими компаниями, чей запрос заключается в гибких и легко масштабируемых решениях. Перед брендом стоит задача и дальше активно развиваться в качестве надежного массового поставщика ИT-инфраструктуры, с удобным интерфейсом и широкими возможностями настройки конфигураций. Усиление команды таким опытным управленцем, как Денис, поможет нам в достижении амбициозных целей», — сказал глава группы «Рунити» Андрей Кузьмичев.

«Рег.облако» разрабатывает собственные IaaS, PaaS и SaaS решения на базе open-source, предлагает публичные, гибридные и частные облака, а также аренду физических серверов (bare-metal). Платформа компании входит в реестр отечественного ПО, аттестована по требованиям ФСТЭК для работы с персональными данными (УЗ-1) и сертифицирована по стандартам ISO/IEC 27001, ISO 9001 и ISO/IEC 20000-1.

