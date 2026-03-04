CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Контур» помог экспедитору подать заявление на вступление в реестр экспедиторов

2 марта на портале «Госуслуг» специалисты сервиса «Логистика» от «Контур.Диадока» помогли компании «БМ-Трейд» подать заявление на размещение сведений об экспедиторе в реестре уведомлений о транспортно-экспедиционной деятельности на платформе «ГосЛог». Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Пройти регистрацию в реестре должны все компании и ИП, которые оказывают экспедиторские услуги, в том числе только что созданные организации. Это указано в Федеральном законе от 07.06.2025 №140-ФЗ.

Оксана Леонова, эксперт сервиса «Логистика» от «Контур.Диадока»: «У действующих экспедиторов есть 60 дней, чтобы подать заявление. Если компания не войдет в реестр, экспедитору грозит запрет оказывать экспедиторские услуги и штраф до 300 тыс. руб. при первичном нарушении, от 500 тыс. до 1 млн руб. — при повторном. Также важно помнить, что в течение 45 календарных дней со дня размещения в реестре, экспедитор обязан подать в орган федеральной службы безопасности заявление о начале взаимодействия с уполномоченными органами. Требование закреплено в постановлении Правительства России от 29.08.2025 № 1318».

Для подачи заявления в «ГосЛог» на портале «Госуслуг» компании «БМ-Трейд» потребовались данные об организации, сведения о территориях, в пределах которых осуществляется транспортно-экспедиционная деятельность, коды деятельности по ОКВЭД. Если экспедитор планирует организовывать перевозку грузов, изъятых из гражданского оборота или ограниченно оборотоспособных, это тоже нужно указать в заявлении. К таким грузам относятся, например, ядерные материалы, боевое оружие, некоторые виды уникальных историко-культурных ценностей, наркотические и психотропные вещества для медицинских целей и другие грузы.

Основную информацию об организации, необходимую для включения в реестр, вводить вручную не нужно: поля с телефоном, почтой и юридическим адресом организации заполняются автоматически на основе данных из реестров ФНС.

Дмитрий Бердников, торгово-транспортно-экспедиционная компания «БМ-Трейд»: «С появлением реестра на рынке станет меньше случайных и недобросовестных игроков, снизятся риски для клиентов при перевозке грузов. Следующий логичный шаг — введение обязательных электронных транспортных накладных и экспедиторских документов с 1 сентября 2026 г. Правила станут едиными для всех, серых схем будет меньше, а компаниям, которые работают по закону, станет проще вести честную конкуренцию».

Перед отправкой заявление было подписано усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП). Срок оказания услуги — семь рабочих дней. После рассмотрения, выписка из реестра поступит в личный кабинет организации на портале «Госуслуг».

