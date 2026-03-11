CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Аналитика «Турбо Облака»: стоимость аренды облачных видеокарт в России выросла на 27% к концу 2025 года

Эксперты облачного провайдера «Турбо Облако», входящего в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома», проанализировали российский рынок графических процессоров (GPU) в 2025 г., отметив заметное изменение ценовой конъюнктуры в IV квартале. Об этом CNews сообщили представители «Турбо Облако».

Согласно данным исследования, первую половину прошлого года рынок демонстрировал стабильность. У крупнейших облачных провайдеров вплоть до третьего квартала средняя стоимость аренды популярных моделей GPU для корпоративных клиентов держалась в районе 100 тыс. руб. в месяц. В четвертом квартале на российский рынок вышел мощнейший ускоритель Nvidia H200, который стал доступен благодаря нескольким крупным игрокам, включая «Турбо Облако». Это привело к изменению цен на виртуальные ресурсы с видеокартами: в конце года средняя стоимость аренды увеличилась почти на 30%, превысив порог в 130 тыс. руб. в месяц.

Александр Обухов, генеральный директор компании «Турбо Облако»: «В “Турбо Облаке” мы стремимся сделать так, чтобы между бизнесом и передовыми технологиями не было барьеров. Флагманские карты NVIDIA H200 одни из самых дорогих на рынке, но благодаря облачной модели наши клиенты получают доступ к самым мощным GPU на российском рынке без самостоятельной покупки “железа”. Они платят только за те ресурсы, которые реально используют для обучения языковых моделей или сложных вычислений. Наша задача — дать возможность расти и стартапам, и крупным игрокам, снижая порог входа в мир ИИ».

Примечательно, что цена за аренду единицы вычислительной мощности, наоборот, пошла вниз. Средняя стоимость одного гигабайта памяти для ИИ-моделей в начале 2025 г. составляла около 2,8 тыс. руб. в месяц, а в четвертом квартале снизилась на 5%, что сделало высокие технологии доступнее для различных сегментов рынка.

Самыми дорогими и производительными на рынке стали карты Nvidia H200 141 ГБ: средняя стоимость их аренды в облаке достигла порядка 500 тыс. рублей в месяц. Новинка ориентирована на задачи генеративного ИИ, обучение больших языковых моделей и высокопроизводительные вычисления в научных и инженерных проектах.

Самой доступной оказалась карта Nvidia A2 16 ГБ — средняя стоимость аренды виртуальных ресурсов с такой видеокартой составила около 12 тыс. руб. в месяц. Решение нашло применение в прикладных индустриальных сферах: от анализа видео с камер наблюдения в реальном времени до работы автоматизированных касс и контроля качества на производственных линиях.

Переход на облачную модель потребления GPU-мощностей становится безальтернативным стандартом для бизнеса. Облачные услуги с графическими процессорами позволяет решать широкий спектр задач: от обучения моделей ИИ и генеративных сервисов до 3D-визуализации и сложных научных расчетов. По итогам 2025 г. наибольшим спросом у клиентов «Турбо Облака» пользовались высокопроизводительные ускорители Nvidia, включая модели L40s, A100 и новейшие H200.

