CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

«Базальт СПО» приглашает на партнерскую конференцию AltConf: Orange Season

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

Мероприятие состоится 2 апреля в отеле Soluxe Hotel Moscow.

Участие в мероприятии — это возможность услышать первыми о трендах и вызовах ИТ-отрасли в рамках пленарной сессии, представить свои решения, а также обсудить стратегии развития бизнеса и будущее цифровизации и импортозамещения напрямую с людьми, формирующими спрос на рынке.

В программе конференции

Уже четверть века компания развивает свободное программное обеспечение в России.

В честь 25-летнего юбилея участников ждет особенная программа:

  • Пленарная сессия «Сезон возможностей: трансформация глобальных трендов под запросы российского рынка» - экспертные доклады от руководителей «Базальт СПО», основателей бизнеса и представителей регулятора о драйверах и барьерах ИТ- и ИБ-отрасли.
  • Партнерские сессии от ключевых компаний российской ИТ-индустрии, посвященные изменениям конкурентной среды и потребностей клиентов, а также вопросам масштабирования ИТ-экосистем в новых реалиях.
  • Сессия для ИТ-специалистов от Романа Ставцева с разбором бесшовной миграции и решения комплексных задач на реальных примерах от интеграторов, дистрибьюторов, сервисных партнеров и заказчиков.
  • Сессия с учебными центрами и образовательными организациями — партнерами проекта «Альт Академия».
  • Награждение партнеров 2025 года, а также особая премия за вклад в развитие свободного программного обеспечения и успехи сотрудничества в течение 25 лет.

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться.

Рекламаerid:2W5zFJymNJuРекламодатель: ООО "Базальт СПО"ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837Сайт: https://www.basealt.ru/

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Список CNews: Женщины года в ИТ-отрасли 2026. Голосование

Генпрокуратура требует признать экстремистом знаменитого венчурного инвестора

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

Whoosh в России стал убыточным. Теперь компания надеется на Латинскую Америку

Как «Детский мир» выстраивает A/B‑эксперименты в мультивертикальном ритейле

ИТ-шники утратили доверие к работодателям. Светлого будущего для себя они не видят и боятся за настоящее

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837