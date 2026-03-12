Исследование: российские компании в среднем тратят 819 тысяч рублей в год на приобретение курсов для сотрудников

B2B-направление образовательной онлайн-платформы «Нетология» провело опрос, посвященный корпоративному обучению в российских компаниях. Более 500 HR-руководителей и специалистов по обучению рассказали, как выстраивают развитие сотрудников: какие форматы используют, какие метрики отслеживают и сколько тратят. Эксперты в сфере EdTech поделились своими наблюдениями относительно выявленных трендов.

Больше половины компаний приобретают отдельные курсы на образовательных платформах для своих сотрудников (60%). Ещё 20% закупают готовые курсы для загрузки в собственные системы управления обучением (LMS). Популярностью пользуется также подписочная модель (библиотека курсов) — аренда обучающих курсов без ограничений доступа для сотрудников: формат выбирают 28% организаций. Важно отметить, что многие компании проводят обучение собственными силами: 53% организуют внутренние офлайн-курсы, а 29% формируют образовательные программы усилиями собственных специалистов по развитию персонала (T&D). 28% опрошенных разрабатывают обучение индивидуально под конкретные задачи своего бизнеса.

Российские компании в среднем тратят 819 тыс. руб. ежегодно на приобретение курсов, однако бюджет зависит от размера бизнеса: в малых предприятиях он в среднем составляет 260 тыс. руб., а в крупных — 2 млн. На кастомизированные программы компании закладывают в среднем 250 тыс. руб., а на покупку SCORM-курсов для загрузки в свои LMS — 282 тыс. руб. (при этом в последней категории разброс огромен: от 4 тыс. руб. до 2,5 млн руб.).

«Популярность покупки отдельных курсов для сотрудников говорит о том, что компании продолжают воспринимать обучение как часть мотивационной программы, а также вкладываются в повышение компетенций отдельных сотрудников. В крупных и средних компаниях яркий тренд на системность развития сотрудников с помощью разных форматов: офлайн, онлайн, гибрид. Крупный бизнес чаще организует корпоративные университеты и внутренние программы», — отметил руководитель B2B-направления «Нетологии» Михаил Абгарян.

«Поддерживать системность помогает сочетание очного и офлайн-обучения. Согласно исследованию сообщества Digital Learning, 70% компаний, которые проводят корпоративное обучение, предпочитают смешанный формат. Онлайн-занятия подходят для регулярного повышения квалификации и прохождения курсов, офлайн — для практических сессий и интенсивов, гибрид — для организации обучения в больших командах, сотрудники которых находятся в разных городах», — сказал руководитель бизнес-юнита «Обучение» «МТС Линк» Евгений Ленский.

Обучение используется компаниями для формирования команд из сотрудников разных поколений, удержания и дополнительной нематериальной мотивации, а также для выявления перспективных сотрудников — кадрового резерва. Вместе с тем инвестиции в обучение подчинены общей бизнес-стратегии: компании выделяют ключевые компетенции и навыки, востребованные в их сферах деятельности.

«Обучение воспринимается как инструмент тактического управления: оно помогает развивать и удерживать линейных сотрудников и является важной инвестицией в топ-менеджмент. Компании хотят улучшать у сотрудников навыки, которые напрямую влияют на продуктивность и устойчивость бизнеса, но при этом балансируют между базовыми темами и трендами: ИИ, инновации, психологическая устойчивость. Что касается традиционного назначения обучения — приобретения конкретных навыков и цифровых знаний (hard skills), то эта тенденция становится ключевой. Многие сферы переживают изменения рабочих подходов, внедрение новых стандартов и технологий», — сказал руководитель B2B-направления «Нетологии» Михаил Абгарян.

Так, основными целями корпоративного обучения респонденты считают развитие компетенций (58%) и конкретных профессиональных умений (50%). В условиях стремительного развития технологий конкурентным преимуществом становится цифровая грамотность: в топ-3 задач обучения вошло освоение сотрудниками новых цифровых навыков (цель отметили 47% ответивших).

«Согласно недавнему исследованию «МТС Линк» и Jinn, искусственный интеллект в корпоративном обучении пока недостаточно распространен (так считают 27% респондентов — представителей сферы HR). В перспективе ИИ может как помогать в работе преподавателям, так и облегчать задачи обучающихся. Среди инструментов, доступных уже сегодня — автоматизация проверки свободных ответов во время тестов, составление персонализированных учебных траекторий, и даже использование цифровых аватаров вместо преподавателей для записи вебинаров. Обучающиеся же активно используют ИИ для расшифровки и саммаризации лекций, а также для структурирования материалов. Другая сторона широкого распространения ИИ — необходимость обучать сотрудников его применению, от выбора инструментов до промптинга. Компаниям необходимы любознательные и активные специалисты, способные постоянно осваивать новые решения и внедрять их в практику. Использование исключительно старых методов работы может негативно влиять на показатели эффективности всей компании. При этом технологии меняются настолько быстро, что прорывные сервисы прошлого года могут быть неактуальными уже сегодня. Поэтому на первый план выходит тренд на непрерывное обучение (lifelong learning)», — отметил руководитель бизнес-юнита «Обучение» «МТС Линк» Евгений Ленский.

Удержание грамотных профессионалов при этом также выходит на передний план: 26% специалистов называют целью корпоративного обучения повышение мотивации.

Кадровый тренд, который сохранится в ближайшее время — нехватка квалифицированных управленцев. Запрос на обучение руководителей растет, и компании всё чаще считают его стратегическим приоритетом: 75% респондентов признают необходимость развития руководителей, но только около половины из них уже внедрили лидерские программы (39%). Основными барьерами выступают высокая стоимость, трудности с оценкой эффективности и продолжительный срок внедрения. Среди целей обучения руководителей HR-специалисты называют создание кадрового резерва (40%), укрепление лидерства и инициативности (39%), налаживание эффективности команд (38%), повышение вовлеченности руководства (35%) и необходимость модифицировать бизнес-процессы (35%).

Годовые бюджеты на лидерские программы варьируются и зависят от размера компании. Чуть более трети компаний, которые проводят такое обучение, закладывают на него не более 100 тыс. руб. в год; ещё 40% закладывают от 100 до 500 тыс. руб. Большие бюджеты лишь у 25% компаний: 13% от 500 тыс. до 1 млн и 12% от 1 млн. Средний годовой бюджет — 645 тыс. руб. в год.

Исследование рынка корпоративного обучения от B2B-направления образовательной онлайн-платформы «Нетология» охватило малые, средние и крупные компании из всех ключевых отраслей — от промышленности и ритейла до ИТ и финансов. В опросах приняли участие 520 HR-руководителей и специалистов по обучению.