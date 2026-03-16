CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

В России прошли первые биржевые торги услугами ЦОД

Сеть дата-центров 3data сообщает о завершении первых биржевых торгов услугами по размещению оборудования (colocation) на «Бирже ЦТС», которые состоялись 5 марта 2026 г. Победителем стало АО «Уиллстрим», ведущее деятельность в сфере профессионального аутсорсинга колл-центров. Результатом торгов стало заключение биржевого договора на размещение оборудования в центре обработки данных (ЦОД). Об этом CNews сообщили представители «Биржи ЦТС».

Предметом торгов являлись стойко-места, расположенные в московском дата-центре 3data уровня надежности Tier III («М8») на улице 8 марта. В аукционе приняли участие российские коммерческие организации, продемонстрировав высокий уровень интереса к данному механизму закупки. Итоговая стоимость единицы лота составила 201,3 тыс. руб. с НДС ежемесячно за стойко-место с подведенной мощностью 5 кВт, включая стойку и два блока розеток (PDU).

Генеральный директор сети дата-центров 3data Илья Хала: «Наше участие в биржевых торгах свидетельствует о стремлении внедрить новые стандарты открытости и доступности услуг. Убеждены, что такой подход укрепит доверие клиентов к коммерческим дата-центрам и обеспечит дополнительный импульс для развития нашего бизнеса».

Цифровизация

Заместитель генерального директора «Биржи ЦТС» Виктор Овсянников: «Первые биржевое размещение услуг colocation открывает принципиально новый этап формирования объективной рыночной стоимости таких услуг. Планируем активно расширять ассортимент предложений от операторов дата-центров и привлекать больше участников торгов».

«Биржа ЦТС» планирует дальнейшую разработку направления биржевой торговли услугами colocation, ориентированную на обеспечение удобного, эффективного и прозрачного сотрудничества поставщиков и потребителей услуг ЦОД.

Подписаться на новости Короткая ссылка


CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837