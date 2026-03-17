OCS и «ИТ Роут» заключили соглашение о сотрудничестве

Российский ИТ-дистрибьютор OCS и разработчик решений для построения корпоративных сетей «ИТ Роут» заключили соглашение о сотрудничестве. OCS займётся продвижением сетевого оборудования вендора под брендом «Факел»: обеспечит логистику и сервисную поддержку на территории страны.

Продуктовый портфель дистрибьютора пополнился маршрутизаторами и коммутаторами «Факел». Вся линейка оборудования включена в РЭП, Минцифры и другие отраслевые реестры. Продукты являются альтернативой западным решениям и могут использоваться в госсекторе, КИИ и корпоративной инфраструктуре.

Маршрутизаторы «Факел» построены на базе архитектуры x86 и включают собственный движок обработки трафика — Fakel Vector Engine. Решения подходят для создания ядра и периметра корпоративных сетей, обработки больших объёмов трафика в ЦОД и организации защищённых каналов связи между филиалами. Коммутаторы бренда обеспечивают высокую отказоустойчивость и производительность сети и поддерживают бесшовную миграцию с оборудования популярных иностранных производителей.

Партнёрство с OCS позволит «ИТ Роут» расширить каналы продаж и усилить присутствие в регионах. Продукция «Факел» будет доступна более 6,5 тыс. партнёров OCS на b2b-портале, а также в региональных офисах дистрибьютора, которые располагаются в 20 городах РФ.

«OCS и „ИТ Роут“ объединяют усилия, чтобы обеспечить бизнес по всей стране надёжным и современным сетевым оборудованием. Мы уверены, что наши партнёры оценят производительные и импортонезависимые решения „Факел“ для ключевых инфраструктур и объектов КИИ», — отметил Александр Маликов, директор департамента систем связи OCS.

«Для нас партнёрство с OCS — это стратегический шаг в построении эффективной партнёрской сети. Объединение экспертизы нашей компании в разработке и производстве сетевого оборудования «Факел» с мощной поддержкой OCS позволит обеспечить переход российских заказчиков на импортонезависимую архитектуру. Мы уверены, что через широкую партнёрскую сеть дистрибьютора наши решения станут фундаментом для надёжной и суверенной ИТ-инфраструктуры в регионах», — отметил Кирилл Коданев, генеральный директор «ИТ Роут».