M1Cloud проанализировал изменение спроса на облачные сервисы

Сервис-провайдер M1Cloud проанализировал изменение спроса на облачные сервисы в I квартале 2026 г. Несмотря на сохранение макроэкономической нестабильности, рынок облачных услуг демонстрирует адаптивность: заказчики смещают фокус с агрессивного расширения инфраструктуры на оптимизацию затрат, гарантированную безопасность и поддержку бизнес-критичных процессов.

По итогам 2025 г. российский облачный рынок показал устойчивый рост, однако структура спроса претерпела изменения. Если в предыдущие периоды драйвером выступала цифровая трансформация, то есть, по сути, оцифровка бизнес-процессов, то в 2026 г. на первый план выходит технологическая локализация и экономическая эффективность ИТ-ландшафта.

«Экономическая турбулентность 2026 г. не остановила цифровизацию, но сделала ее более прагматичной. Заказчики меньше экспериментируют с инфраструктурой. Им нужна предсказуемость расходов, гарантированный SLA и соответствие регуляторике. Мы видим, что сервис-провайдинг становится стратегическим партнером для бизнеса, позволяющим конвертировать фиксированные ИТ-издержки в переменные и гибко масштабироваться в зависимости от рыночной конъюнктуры», — отметил Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса M1Cloud.

Происходит смена парадигмы использования частных облаков. Если ранее частное облако рассматривалось преимущественно как инструмент защиты данных, то теперь заказчики видят в нем среду для бизнес-инноваций и запуска критичных приложений с гарантированными ресурсами. Доля облачных решений в инфраструктуре бизнеса продолжает расти, превысив отметку в 30%.

В условиях ужесточения регуляторных требований и роста киберугроз расходы на информационную безопасность не сокращаются, даже в период турбулентности. Заказчики все чаще передают функции мониторинга и защиты провайдеру. Ключевыми запросами остаются соответствие 152-ФЗ, защита периметра и безопасность данных в распределенной инфраструктуре.

Экономическая неопределенность заставляет бизнес искать способы снижения капитальных затрат. В 2025 г. запросы на сервисы аварийного восстановления (DRaaS) и резервного копирования (BaaS) в M1Cloud выросли в 3 раза. В 2026 г. этот тренд сохраняется: компании предпочитают оплачивать готовую услугу восстановления вместо содержания резервных ЦОД. Также растет интерес к виртуальным рабочим столам (DaaS) как способу безопасной организации удаленной работы без закупки нового «железа» для сотрудников.

Единственным сегментом, где наблюдается опережающий рост инвестиций несмотря на турбулентность, является инфраструктура для искусственного интеллекта. Спрос на GPU-ресурсы для обучения и инференса нейросетей продолжает увеличиваться, так как бизнес видит в ИИ-автоматизации способ долгосрочного снижения операционных расходов.

В перспективе 2026 г., по прогнозам M1Cloud, будет дальнейшая консолидация рынка и рост спроса на гибридные модели инфраструктуры, позволяющие сочетать контроль частных облаков с экономичностью публичных сервисов.