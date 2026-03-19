«Яндекс Go»: количество станций «Бери заряд» выросло на 60% за год

«Яндекс Go» опубликовал комплексный отчёт об итогах первого года работы сервиса «Бери заряд» в контуре «Яндекса». Сервис расширил сеть зарядных станций: за год их количество увеличилось на 60% и превысило 60 тыс. Число пользователей выросло в 1,5 раза — сейчас услугой аренды пауэрбанков «Бери заряд» пользуются свыше 7 млн человек. Об этом CNews сообщил представитель «Яндекса».

Покрытие сервиса «Бери заряд» за год выросло вдвое — во многом благодаря развитию франчайзинговой модели. Сегодня зарядные станции доступны более чем в 200 городах и 800 населенных пунктах в разных частях России, от Калининградской области до Камчатки. Оборудование «Бери заряд» разместили у себя 20 тыс. новых партнёрских локаций: кафе, рестораны, гостиницы, розничные сети и не только.

В Москве взять в аренду пауэрбанк теперь можно на станциях МЦК, некоторых станциях метро и прямо на улицах города — на мобильных велостанциях. Зарядные велостанции позволили расширить площадь покрытия сервиса в местах, где много пешеходов. Мобильные точки помогают оставаться на связи круглосуточно, даже когда большинство заведений поблизости закрыты. Зарядки «Бери заряд» сейчас встречаются в столице каждые 80 метров.

Команда «Бери заряд» продолжает расширять географию сервиса и увеличивать количество зарядных станций в местах, где они наиболее востребованы. Определить такие локации помогают созданные в Яндексе технологии прогнозирования спроса и анализа транспортных потоков. Чтобы быстрее внедрять арендную инфраструктуру, «Бери заряд» привлекает новых партнёров на условиях франшизы. «Яндекс» инвестирует в распространение зарядных станций с момента интеграции сервиса в «Яндекс Go» — до конца 2026 г. сумма превысит 2 млрд руб.

Возможность арендовать пауэрбанк появилась в «Яндекс Go» в феврале 2025 г. «Бери заряд» стал частью экосистемы арендных сервисов «Яндекса» и входит в подписку «Яндекс Движ» наряду с другими важными элементами городской инфраструктуры — каршерингом и самокатами.