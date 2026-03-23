«Навикон» запускает услугу внешнего кадрового ИТ-сопровождения

Системный интегратор и разработчик «Навикон» поможет российскому бизнесу решить проблему кадрового дефицита с помощью новой услуги «Усиление ИТ-команд». Заказчики смогут выбрать один из форматов сотрудничества: готовую ИТ-команду, выделенного ИТ-эксперта, или же гибкий ресурсный пул. Предполагается, что наибольший спрос на услугу будет со стороны ритейла, финтеха, фармацевтики и промышленности.

По данным экспертов «Навикон», в 2025 г. больше всего запросов на усиление ИТ-компетенций приходило со стороны ритейла (44%), фармацевтики (22%), финсектора (20%) и промышленности (14%). В этих отраслях есть острая потребность в специфической ИТ-экспертизе для решения сложных задач. Высокая динамика изменений на рынке требует от них скорости автоматизации, которую сложно обеспечить силами внутренних подразделений без потери качества.

Новая услуга кадрового ИТ-сопровождения от компании «Навикон» подразумевает, что клиент полностью делегирует системному интегратору подбор экспертов с нужным под конкретную бизнес-задачу опытом. При этом бизнес может гибко настраивать уровень интеграции внешних специалистов в проект и объем ответственности сторон в зависимости от своих задач. На сегодняшний день «Навикон» предлагает три формата сотрудничества.

В готовой ИТ-команде – от 5 сотрудников с опытом совместной работы. Такой формат подходит в первую очередь для реализации agile-проектов, запуска новых продуктов или направлений автоматизации. Это полностью автономная единица, которой заказчик делегирует задачу. Операционное управление осуществляет руководитель проекта или тимлид внутри команды, за заказчиком остается стратегический контроль и разрешение конфликтов проекта, если они возникают.

Формат «выделенный ИТ-эксперт» может быть полезен там, где необходимо точечное закрытие дефицита компетенций. Например, когда требуется конкретный специалист под масштабирование команды на пике нагрузки или для замены сотрудника, либо для оперативного закрытия позиций в проектах с четкими процессами и сильным внутренним менеджментом. В этом случае клиент работает с таким специалистом как со своим: ставит операционные задачи, контролирует результат, дает корректировки.

«Гибкий ресурсный пул» обычно объединяет 2-3 специалистов (например, аналитика и разработчика). Это удобный формат для проектов на старте, когда требования к сотрудникам еще не до конца сформулированы. Кроме того, он также позволяет разгрузить основную команду – внешние эксперты могут взять на себя поток задач, которые невыгодно или сложно отдавать основной команде, и обеспечить поддержку уже запущенных продуктов. В этом формате также подразумевается, что заказчик полностью управляет задачами и процессами в проектах.

«В условиях дефицитного рынка бизнес все чаще готов делегировать сложные задачи: например, по нашей внутренней статистике, в 46% обращений речь идет о поиске бизнес- и системных аналитиков. Формат внешнего кадрового сопровождения, который предлагаем мы в “Навикон”, позволяет быстро привлечь людей с релевантным опытом и знанием лучших практик. Компании экономят месяцы на поиске кадров с необходимой экспертизой на рынке труда и встраивании их в работу текущей команды», – сказала Гульназ Плотникова, лидер практики 360 в «Навикон».

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/