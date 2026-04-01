«Литрес Самиздат» проводит ребрендинг

Издательская платформа для digital‑авторов «Литрес Самиздат» проводит ребрендинг. Сервис меняет название на «Литрес Авторы», а вместе с ним — визуальный стиль и философию: от концепции «самопубликации» к партнерству. В начале апреля 2026 г. будут обновлены визуальные коммуникации: новый логотип и фирменный стиль выполнены в единой стилистике с основным брендом «Литрес». Платформа позиционирует себя не как инструмент, а партнер автора на всем пути — от создания текста до встречи читателя с книгой. Об этом CNews сообщили представители «Литрес».

За годы работы «Литрес Самиздат» стал ведущей self-publishing-площадкой в России, а запросы авторов расширились: помимо публикации им потребовались инструменты продвижения, аналитика, образовательные ресурсы и возможности для монетизации. Ребрендинг призван объединить эти функции в едином сервисе.

«Авторы для нас — часть команды и главные герои сервиса. Новое название — это не просто ребрендинг, а шаг к тому, чтобы каждый digital-писатель чувствовал: здесь его видят, слышат и создают для него лучший опыт взаимодействия. В этом для нас и заключается настоящая ориентация на автора», — сказала руководитель направления собственного контента группы компаний «Литрес» Полина Байманова.

«Литрес Авторы» отражает эволюцию платформы: от инструмента для самостоятельной публикации к полноценному сервису для авторов. Новый бренд направлен на всех — от новичков до опытных писателей, сценаристов и поэтов, а также интегрирует платформу в единую экосистему «Литрес».