Оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» и ЕЭК объединят усилия в цифровизации транспорта

АО «ГЛОНАСС» и Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), постоянно действующий регулирующий орган Евразийского экономического союза (ЕАЭС), запустят совместные проекты по развитию навигационных и цифровых сервисов в государствах-членах ЕАЭС с использованием решений на базе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС». План мероприятий о сотрудничестве подписан генеральным директором АО «ГЛОНАСС» Алексеем Райкевичем и министром по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбеком Кожошевым.

«Наша совместная работа, объединение компетенций станут основой пилотного проекта по применению и масштабированию технологий на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» при международных автомобильных перевозках, что позволит сформировать единое цифровое пространство безопасности на дорогах ЕАЭС», – отметил генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

Стороны также объединят усилия по вопросам подготовки проектов нормативных правовых актов в транспортной отрасли, а также примут активное участие в подготовке аналитических документов, обмене статистическими данными и аналитическими материалами по вопросам в области цифровизации транспортной отрасли.

«Сегодня одним из ключевых трендов на мировом рынке является активное развитие инноваций, а также цифровая трансформация экономических процессов. Транспортная сфера не является исключением. Именно поэтому кратно возрастает важность взаимодействия с передовыми организациями, внедряющими цифровые решения на транспорте», – сказал Арзыбек Кожошев.