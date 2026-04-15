«Вайб-кодинг в энтерпрайз: 5 блокеров и путь к управляемой разработке»

21 апреля в 16:00 по МСК пройдет бесплатный вебинар о том, как обеспечить управляемую разработку при использовании искусственного интеллекта.

ИИ уже активно используется в разработке и ускоряет написание кода. Но в энтерпрайз-среде стало очевидно, что скорость не равна качеству.

Что это значит?

При использовании ИИ хаос усиливается и масштабируется вместе с системой. Если архитектура, контекст и правила заданы слабо, ИИ начинает воспроизводить ошибки быстрее, чем команда успевает их обнаружить и исправить.

21 апреля (16:00 по Мск) команда Джеймикс проводит вебинар на тему:

«Вайб-кодинг в энтерпрайз: 5 блокеров и путь к управляемой разработке».

Спикер: Руководитель продукта Джеймикс Виктор Фадеев

Мы разберем:

  • Почему агентное программирование не становится рабочей практикой в энтерпрайз?
  • Влияние слабого промптинга и контекста — эффект garbage in, garbage out*.
  • Где именно ломается разработка с помощью ИИ-агентов?
  • 5 ключевых блокеров в масштабировании ИИ-разработки.

Расскажем, как:

  • снизить вероятность некорректной генерации;
  • использовать преимущества платформенного подхода к разработке;
  • встроить управляемую разработку с ИИ в производственный конвейер.

Почему это важно?

ИИ не заменяет инженерную дисциплину. Он делает ее требования более жесткими.

Без управляемой среды разработка становится менее предсказуемой, а стоимость ошибок растет.

Поэтому основной вопрос сегодня — способность команды сохранить контроль над системой в условиях ускоренной генерации кода с ИИ.

Для кого этот вебинар:

  • CTO и CIO
  • архитекторы
  • руководители разработки
  • команды, работающие с энтерпрайз Java-системами

Будет полезно!

*устойчивая фраза, означающая условие: хаос на входе = хаотичный результат на выходе.

Зарегистрироваться.

