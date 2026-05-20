«Флант» и Mind Software подписали меморандум о сотрудничестве

Компания «Флант», разработчик DevOps-инструментов для построения надёжной enterprise-инфраструктуры, и Mind Software, российский разработчик системного и инфраструктурного ПО, подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом CNews сообщил представитель компании «Флант».

Сотрудничество охватывает проведение совместной технической экспертизы, тестирование совместимости продуктов, а также разработку рекомендаций по их интеграции для заказчиков. Стороны намерены реализовывать совместные проекты в корпоративном сегменте, объединяя компетенции в области управления данными и контейнерной инфраструктуры.

Ключевым направлением партнёрства станет интеграция платформы Deckhouse с продуктами Mind Software.Решения Mind Migrate, Mind Guard, а также программно-определяемая система хранения uStor, дополнят возможности платформы в задачах миграции виртуальных машин и защиты данных и организации хранения.

«Для нас партнёрство с Mind Software — это возможность объединить сильные стороны наших продуктов и предложить заказчикам более удобные и понятные решения. Вместе мы закрываем задачи миграции, защиты данных и эксплуатации приложений, помогая компаниям быстрее и увереннее развивать свою ИТ-инфраструктуру», — отметил Александр Титов, генеральный директор компании «Флант».

«Я уверен в том, что наше партнерство, в рамках которого предполагается тесная интеграция наших продуктов с инфраструктурной платформой Deckhouse, откроет массу новых возможностей для пользователей, специалистов, которые строят и эксплуатируют современные гибридные инфраструктурные ландшафты», – сказал Антон Груздев, генеральный директор Mind Software.