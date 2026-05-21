«Мониторинг рынка труда» от «Авито Работы»: новый инструмент для найма

«Авито Работа» запустила новый аналитический инструмент «Мониторинг рынка труда», благодаря которому работодатели в режиме онлайн могут узнать свежие тренды и динамику в отраслях и профессиях. А также в каких случаях можно использовать мониторинг, как он помогает привлекать больше откликов и быстрее закрывать вакансии. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

«Мониторинг рынка труда» в режиме реального времени помогает анализировать три основных показателя рынка труда, каждый из которых раскрывает ряд параметров в отрасли или профессии, но в то же время позволяет объективно оценивать общую картину и эффективно реагировать на происходящие изменения.

Первый блок — «Спрос и предложение на рынке труда». «Мониторинг» позволяет быстро проанализировать ситуацию с точки зрения соотношения количества вакансий и соискателей в той или иной профессии, представленной на платформе, или по всем вакансиям сразу. Сервис включает ключевые показатели: активность работодателей, активность соискателей и индекс конкуренции по стране в целом и по конкретному региону.

Индекс конкуренции на рынке труда покажет, сколько соискателей приходится на одного работодателя. Чем ниже значение, тем сложнее привлечь кандидатов, и тем важнее пересмотреть условия: зарплату, график работы, описание вакансии. Чем выше индекс — тем больше выбор у работодателя.

Второй блок — «Заработная плата». Сервис визуализирует динамику зарплатных предложений и позволяет отслеживать изменения в разных сценариях — например, в периоды усиленной конкуренции за кандидатов или роста спроса на отдельные профессии. Отдельное внимание в инструменте уделено распределению зарплат: помимо медианных значений пользователи видят нижний и верхний квартили, что позволяет точнее ориентироваться в рыночном диапазоне и корректировать предложения.

Нижний квартиль — значение, ниже которого находится 25% зарплатных предложений, верхний квартиль — значение, выше которого находятся 25% предложений. Таким образом, между ними формируется диапазон, в который попадает половина всех зарплат на рынке.

Особенностью «Мониторинга» является возможность анализировать зарплатные предложения в разрезе наиболее популярных графиков работы, что помогает учитывать специфику конкретных вакансий и точнее настраивать условия под ожидания кандидатов.

Инструмент также предоставляет аналитику по регионам и отдельным городам, включая не только крупнейшие, но и менее масштабные рынки при наличии достаточного объема данных. Это позволяет работодателям учитывать локальные особенности и более точно планировать наем.

Раздел «Обстановка на рынке по группам профессий» дает обзор структуры отрасли по профессиям. При этом группы профессий распределены по двум категориям: «Офисные и другие» и «Рабочие, линейные, такси и транспорт».

«“Мониторинг рынка труда” помогает работодателям принимать решения, опираясь на фактические данные по рынку — от уровня конкуренции до распределения зарплатных предложений. В инструменте доступна детализация по городам и профессиям, а также зарплатные диапазоны от нижнего до верхнего квартиля, по одному или двум популярным графикам, что дает более точное понимание рыночных ориентиров. Это позволяет гибко настраивать условия вакансий и быстрее находить кандидатов в разных сегментах», — сказал Антон Уваров, управляющий директор «Авито Работы».

