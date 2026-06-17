Спрос на виртуальные рабочие места у петербургского бизнеса вырос в 10 раз

МТС и MWS Сloud проанализировали востребованность виртуальных рабочих мест (VDI) в России. Санкт-Петербург стал лидером по использованию сервиса в стране. Спрос на цифровые решения у северо-западных компаний за год вырос более чем в 10 раз. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Интерес к облачной инфраструктуре подтверждает и федеральный тренд. По данным аналитиков, спрос на виртуальные рабочие места (программные приложения, имитирующие персональные компьютеры) за год увеличился почти в 1,4 раза.

Чаще всего облачным сервисом VDI пользуются компании сегмента услуг для бизнеса, ИТ, торговли и производства. Следом идут финансовые, строительные и транспортные организации. Наибольший прирост по году показали транспортные компании: использование VDI выросло более чем в 3,7 раза. На втором месте — ИТ-компании (рост более чем в два раза). Заметная динамика прослеживается еще в строительстве и ритейле.

«Мы фиксируем устойчивый тренд: компании Петербурга и Ленобласти уже не первый год активно используют облачные решения, в частности виртуальные рабочие места. Спрос на технологию продолжает расти. Бизнес все чаще делает выбор в пользу единой защищенной среды. Главные преимущества здесь — централизация, потому что вся информация хранится в защищенном периметре облака, что исключает риск утечки данных, и гибкость — возможность оперативно предоставить доступ к рабочим процессам из любой точки страны. Это важно для распределенных команд», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

Кроме Санкт-Петербурга спрос на виртуальные рабочие места вырос у бизнеса в Ярославской (тоже более чем в 10 раз), Смоленской (почти в два раза) и Свердловской областях.