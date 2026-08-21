Группа Rubytech и «Супервэйв групп» укрепят надежность ИТ-инфраструктур российских компаний

Группа Rubytech, ведущий разработчик и производитель программно-аппаратных комплексов (ПАК) «Скала^р» и решений для высоконагруженных инфраструктур, объявила о начале стратегического партнерства с системным интегратором «Супервэйв групп».

Партнерство с группой Rubytech позволит интегратору включить в свой портфель флагманскую продуктовую линейку вендора — программно‑аппаратные комплексы «Скала^р». Решения представляют собой сбалансированные платформы, где аппаратная и программная части изначально спроектированы и протестированы как единое целое — это ускоряет внедрение ИТ‑систем за счет исключения этапов подбора и проверки совместимости компонентов.

Расширение продуктового портфеля усиливает рыночные позиции интегратора и дает возможности для участия в масштабных проектах, включая построение защищенной ИТ‑инфраструктуры, масштабируемых хранилищ данных и высоконагруженных вычислительных сред. Сотрудничество также обеспечивает доступ к экспертизе группы Rubytech — методикам внедрения, технической поддержке, обучению специалистов и типовым архитектурным шаблонам при построении и модернизации высоконагруженных инфраструктур.

Заказчики, в свою очередь, получают проверенную модульную платформу «Скала^р» с гарантированной совместимостью компонентов, прогнозируемыми показателями производительности и единым контуром поддержки, что упрощает выбор решения.

Также в рамках подписанного соглашения «Супервэйв групп» планирует значительно развить компетенции сотрудников, организовав профильное обучение технической и коммерческой команд по всей линейке продуктов «Скала^р».

«Мы рады началу совместной работы. Группа Rubytech — надежный производитель, чьи решения соответствуют самым строгим стандартам производительности и безопасности. Мы нацелены на перспективное стратегическое сотрудничество, которое позволит российскому ИТ-рынку получить качественную альтернативу зарубежным аналогам», — отмечает Андрей Силкин, директор по продажам «Супервэйв групп».

«Сотрудничество с "Супервэйв групп" — это не просто подписание договора, это важный шаг в укреплении партнерской экосистемы "Скала^р" (группа Rubytech). Мы видим стратегического партнера с глубоким пониманием рынка, сильными компетенциями в интеграции сложных решений, разделяющего наши ценности — ориентацию на клиента, технологическое превосходство и скорость реализации проектов. Вместе мы сможем предлагать заказчикам не просто продукты, а комплексные, бесшовные решения, которые реально решают задачи заказчиков, — комментирует Елена Бицаева, директор по работе с партнерами "Скала^р" (группа Rubytech). — Для нас "Супервейв Групп" — это партнер, с которым мы строим долгосрочные отношения, основанные на взаимном доверии и общей цели».



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Группа Rubytech — производитель программно-аппаратных комплексов и разработчик технологий для высоконагруженных ИТ-инфраструктур. Группа выпускает собственную линейку продуктов «Скала^р», а также строит и защищает от киберугроз инфраструктуру, обеспечивая бесперебойную работу крупного бизнеса и государственного сектора.

Программно-аппаратные комплексы «Скала^р» выпускаются с 2015 года и решают широкий спектр задач — от виртуализации и создания транзакционных баз данных до хранения и обработки больших данных. Технологии «Скала^р» позволяют построить ИТ-инфраструктуру любой сложности. Все продукты входят в реестры Минпромторга и Минцифры РФ, а также соответствуют критериям доверенности для объектов КИИ.

Группа Rubytech выступает технологическим партнером и поставщиком продуктов для ведущих российских компаний и государственных органов, среди которых: АО «Газпромбанк», Банк ВТБ, Московский кредитный банк, Федеральная налоговая служба, ЦБ РФ, Министерство финансов РФ и другие.

Сайт: www.rubytech.ru

ТГ: https://t.me/rubytech_ru

«Скала^р» (продукт группы Rubytech) с 2015 года выпускает программно-аппаратные комплексы (машины) и сегодня предлагает широкий технологический стек для построения динамических инфраструктур и инфраструктур управления данными высоконагруженных информационных систем.

Продукты «Скала^р» включены в Реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, и в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД. Соответствуют критериям доверенности и использованию для объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ).