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Инженеры нужнее программистов: более половины технологических компаний испытывают дефицит производственных кадров

Малые технологические компании (МТК) становятся заметным работодателем: сегодня в них трудятся более 175 тыс. человек, а за год занятость выросла на 27%. Такие данные приводятся в исследовании «Малые технологические компании в России 2025», проведенном при поддержке Минэкономразвития России Инновационным центром «Сколково», в реестре которого консолидировано более половины всех отечественных МТК. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Согласно исследованию Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ), в проведении которого приняли участие АНО «Центр технологических инициатив Сколково» и другие профильные структуры, потребность в кадрах отмечают 67% малых технологических компаний, при этом об острой нехватке специалистов говорят 20% респондентов. По мере роста бизнеса кадровый запрос усиливается: среди компаний на стадии масштабирования высокую или умеренную потребность в специалистах отмечают уже 78%.

Наиболее востребованы инженеры и производственные специалисты – их дефицит испытывают более половины МТК. В ИТ-кадрах нуждаются 35% компаний. Помимо классических разработчиков, бизнесу требуются специалисты по встроенным системам, инженерному программному обеспечению и искусственному интеллекту. При этом компании чаще делают ставку на развитие уже сформированных команд, чем на поиск новых сотрудников. 60% МТК используют обучение и повышение компетенций сотрудников, 47% нанимают новых специалистов. Более трети компаний также перераспределяют задачи внутри команды, привлекают внешних специалистов на аутсорсинг и автоматизируют часть функций, в том числе с помощью ИИ.

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Актуальный инструмент привлечения кадров – стажировки. Более 60% МТК уже реализуют такие программы или планируют их запустить. Особенно активно этот инструмент используют зрелые компании: на стадии масштабирования стажировки для молодых специалистов есть у 47% МТК – в 1,6 раза чаще, чем в среднем по сегменту. Для выпускников инженерных специальностей это открывает дополнительные карьерные возможности: выручка на одного сотрудника в МТК составляет 7,8 млн руб. – вдвое больше, чем в технологических компаниях в целом.

Заместитель председателя правления по работе с партнерами Фонда «Сколково» Алексей Паршиков: «Аналитика выявляет явный структурный сдвиг в приоритетах технологического сектора: инженерные компетенции выходят на первый план, опережая по востребованности даже классический ИТ-профиль. Это закономерно. По мере перехода от прототипирования к масштабированию требуются люди, способные уже не столько писать код, сколько выстраивать производственные процессы, работать с оборудованием и внедрять решения в реальном секторе. Тот факт, что большинство МТК делают ставку на развитие собственных кадров, также свидетельствует о более зрелом подходе к управлению человеческим ресурсом: бизнес готов инвестировать в долгосрочный рост компетенций, а не просто «перекупать» готовых специалистов. «Кадры и компетенции» – одна из 5 стратегических целей Фонда, поэтому мы не просто фиксируем тренды, но и развиваем в Сколково среду для решения кадровых задач, выстраивая продуктивную связь между образованием и промышленной экономикой».

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