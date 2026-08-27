CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация ИТ в банках
|

Число ИТ-предпринимателей в ДФО за год выросло на 17,4%

За год число индивидуальных предпринимателей в Дальневосточном федеральном округе выросло на 3,7%. Лучшую динамику показали информационные технологии: за год число ИТ-предпринимателей выросло на 17,4%. Таковы результаты исследования «Сбер2B Аналитики». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В пятерку по приросту также вошли научная, профессиональная и техническая деятельность (+14,4%), операции с недвижимостью (+12,2%), культура, спорт и развлечения (+9,6%), гостиницы и общепит (+8,7%).

Большинство ИП заняты в торговле — 40,4% предпринимателей. Помимо этого, в топ-3 — транспортировка и хранение (13,7%) и строительство (9,9%).

62,5% ИП — люди 35–54 лет. Доля предпринимателей старше 45 лет за год выросла на 1,2 процентных пункта и достигла 49,3%. Доля женщин в ИП составила 45,1%

Сергей Меламед, директор дивизиона «Малый и Микро Бизнес» Сбербанка: «На Дальний Восток приходится 5,4% от общего числа действующих индивидуальных предпринимателей в России. Наиболее высокие показатели внутри ДФО фиксируются в Сахалинской области, Камчатском и Приморском краях, а также Магаданской области. Это показывает, что предпринимательская активность на Дальнем Востоке распределена неравномерно и наиболее заметна в отдельных регионах округа. Параллельно с развитием региональной экономики растёт и наше присутствие: за 7 месяцев 2026 г. число новых клиентов увеличилось на 411 тыс. предпринимателей. Мы рады, что они выбирают "Сбер"».

До 3 000 сборок в день: как Kafka превращается из базовой версии в промышленную платформу
До 3 000 сборок в день: как Kafka превращается из базовой версии в промышленную платформу Цифровизация

Исследование «Сбер2B Аналитики» подготовлено с помощью панели «Мониторинг экономики региона» на основе агрегированной обезличенной информации о потребностях и предпочтениях 111 млн покупателей и 7 млн юридических лиц, а также данных из более чем 70 внутренних и внешних источников, что позволяет анализировать различные рынки с учетом их отраслевой и региональной специфики. Данные на июнь 2026 г. сравниваются с данными на июнь 2025 г.


Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера

Самого убыточного производителя чипов в России оценили в 9 миллиардов

Какие этапы подготовки отчетности можно ускорить за счет автоматизации

2ГИС и Сбербанк готовят «карту штрафов». Водителям будут показывать камеры, которые строго штрафуют

Бигтех в каске: зачем промышленной компании искусственный интеллект

Конференция CNews «HR Tech 2026: архитектура интеллектуального управления» состоится 6 октября

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще