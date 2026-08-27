CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

«Кросстех»: спрос на DevSecOps вырос более чем на 20% на фоне роста собственной разработки в российских компаниях

Спрос на услуги и решения класса DevSecOps в российских компаниях вырос примерно на 20-22% с начала 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Эксперты «Кросстеха» связывают эту динамику с развитием процессов внутренней разработки в российских компаниях, где безопасность становится неотъемлемой частью процесса создания продукта. Об этом CNews сообщил представитель «Кросстеха».

Специалисты отмечают, что в начале 2020-х гг. собственная разработка была в основном распространена в финансовом секторе и телекоме – компании из этих отраслей традиционно используют широкий стек ПО как для внутренних процессов, так и для взаимодействия с клиентами. В середине 2026 г. внутренние команды разработки становятся обыденностью. Так, по данным «Кросстеха», лидерами по запросам на проекты, связанные с DevSecOps, в первой половине 2026 г. стали промышленность и ритейл.

Среди основных причин популяризации собственной разработки среди российских компаний – желание бизнеса контролировать технологии, которые используются в его инфраструктуре, и отсутствие решений, которые удовлетворяют потребности бизнеса. Еще одна причина – снижение стоимости разработки за счет развития искусственного интеллекта, которые забирает на себя значительную часть процесса создания ИТ-решений.

<p>Роман Бычков, Скала^р (Группа Rubytech): ПАК — это не сервер с софтом, а ответственность за все решение целиком</p>
Роман Бычков, Скала^р (Группа Rubytech): ПАК — это не сервер с софтом, а ответственность за все решение целиком цифровизация

Расширение числа проектов, связанных с разработкой собственных решений, ведет к необходимости внедрять безопасную разработку, благодаря чему с начала 2026 г. растет спрос на DevSecOps. Наиболее востребованным остается внедрение инструментов тестирования кода (SAST, DAST, SCA), пентест приложений и API, а также консалтинг по DevSecOps и построение процесса безопасной разработки внутри компании.

«Компании, которые еще недавно интегрировали готовые продукты, сегодня оказались в роли разработчиков – и далеко не всегда с соответствующей культурой безопасной разработки. Уязвимость может попасть в продукт не через код, который написала команда, а через внешнюю библиотеку или контейнерный образ, о котором никто не задумывался. Именно поэтому спрос смещается не просто на инструменты, а на выстраивание процесса – от анализа зависимостей до безопасности на каждом этапе CI/CD», – сказал Антон Редько, руководитель группы «Безопасная разработка» «Кросстеха».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Google меняет правила установки Android-приложений. Что делать?

Самого убыточного производителя чипов в России оценили в 9 миллиардов

Какие этапы подготовки отчетности можно ускорить за счет автоматизации

2ГИС и Сбербанк готовят «карту штрафов». Водителям будут показывать камеры, которые строго штрафуют

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера

Конференция CNews «HR Tech 2026: архитектура интеллектуального управления» состоится 6 октября

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще