Cloud.ru объявил финансовые результаты за первое полугодие 2026 года: ИИ-направление сформировало более половины выручки

Cloud.ru, провайдер облачных сервисов и ИИ-технологий, объявил финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2026 г. Выручка компании составила 37,6 млрд руб., увеличившись на 2% год к году. EBITDA составила 27,5 млрд руб., рентабельность по EBITDA — 73%. Чистая прибыль составила 6 млрд руб., рентабельность по чистой прибыли — 16%.

Выручка сервисов и инфраструктуры для работы с ИИ составила 19,3 млрд руб., или 51,3% общей выручки компании. За первые восемь месяцев 2026 г. объем потребления языковых моделей на платформе Cloud.ru в токенах вырос в 18 раз. Общий объем потребления достиг 480 млрд токенов.

В первом полугодии Cloud.ru продолжил стратегию по расширению практического применения облачных сервисов и ИИ-технологий. Компания предоставляет сервисы крупнейшим потребителям из финтеха, ритейла и ИТ. Чтобы стоимость инфраструктуры и сервисов не ограничивала масштабирование проектов крупнейших потребителей, Cloud.ru в течение длительного времени удерживает цены. Это позволяет клиентам активнее переходить от экспериментов и пилотов к коммерческому внедрению.

«Сегодня один из главных вызовов для бизнеса и общества — переход к широкому практическому применению искусственного интеллекта. Скорость этого перехода зависит не только от технологий. Это вопрос готовности людей и организаций к изменениям, потому что в центре трансформации остается человек. Наша задача — формировать технологическую и экономическую основу для ответственного внедрения ИИ: безопасного, эффективного и сбалансированного. Мы хотим, чтобы компании могли свободнее экспериментировать, находить эффективные сценарии и масштабировать их, а современные ИИ-инструменты становились доступнее людям», — сказал Михаил Лобоцкий, генеральный директор Cloud.ru.

Стабильное финансовое положение Cloud.ru позволяет продолжать инвестиции и проводить выбранную ценовую политику. В первом полугодии 2026 компания подтвердила высокую оценку кредитоспособности, получив кредитные рейтинги ruАА+ от Эксперт РА и АА+ (RU) от АКРА. Также компания успешно реализовала дебютный выпуск облигаций.

«Cloud.ru сохраняет высокую рентабельность и низкую долговую нагрузку. Это позволяет нам инвестировать в инфраструктуру, безопасность и новые продукты и одновременно поддерживать ценовые условия, стимулирующие рост потребления у крупнейших клиентов. В первом полугодии мы вышли на публичный долговой рынок, диверсифицировав источники финансирования. При этом отношение чистого долга к EBITDA LTM за год снизилось с 0,60x до 0,35x. Устойчивая финансовая позиция позволяет нам принимать решения с расчетом на долгосрочный рост бизнеса и рынка», — отметила Наталия Толченникова, финансовый директор Cloud.ru.

В первом полугодии 2026 г. Cloud.ru инвестировал 8,5 млрд руб. в закупку оборудования, разработку программного обеспечения и другие нематериальные активы. Основные направления инвестиций — инфраструктура, безопасность и новые технологии.

Инфраструктура Cloud.ru включает более 46 тыс. единиц ИТ-оборудования, в том числе более 32 тыс. серверов, размещенных в девяти дата-центрах. Общая мощность используемых стоек составляет 58 МВт.

В сфере безопасности Cloud.ru развивает защищенные облачные платформы для государства и крупного бизнеса. Решения компании позволяют размещать государственные информационные системы и объекты критической информационной инфраструктуры и соответствуют наиболее строгим требованиям российских регуляторов. В ИИ-направлении компания развивает платформы и сервисы для практического применения технологий и расширяет доступ к ним как для корпоративных, так и для массовых пользователей.