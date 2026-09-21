«Яндекс» запустил платформу об инклюзивном трудоустройстве для работодателей и НКО

Благотворительный фонд «Яндекса» «Помощь рядом» запустил информационную онлайн-платформу для компаний и НКО, которые занимаются инклюзивным трудоустройством или планируют развиваться в этом направлении. Платформа объединяет материалы обо всех ключевых аспектах: от законодательной базы и рекомендаций по адаптации рабочего пространства для сотрудников с инвалидностью до этики общения и примеров сложных кейсов. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Чтобы пользователям было удобнее ориентироваться в материалах, информация разделена на два тематических блока: для работодателей и НКО. Блок для работодателей поможет компаниям не только разобраться в юридических и организационных вопросах, но и узнать, как сделать рабочие процессы простыми и понятными для людей с разными особенностями здоровья. Например, незрячим сотрудникам могут понадобиться программы экранного доступа, в обучающие материалы для глухих и слабослышащих людей важно добавить субтитры, а людям с ментальными особенностями подойдут только определенные задачи.

Раздел для НКО рассказывает, как некоммерческие организации могут помочь людям с особенностями здоровья в поиске работы на открытом рынке труда: от психологической поддержки и профориентации до адаптации на новом рабочем месте. Особое внимание в разделе уделено тому, как правильно выстраивать общение с работодателями на всех этапах, чтобы обеспечить успешное долгосрочное сотрудничество и находить для кандидатов вакансии, соответствующие их квалификации и интересам.

«Раньше компаниям и фондам, которые хотели развивать инклюзивное трудоустройство, приходилось собирать информацию по крупицам — искать разрозненные гайды, консультироваться со специалистами. Мы впервые собрали все ключевые сведения в одном месте — новички смогут использовать платформу как пошаговую инструкцию, а опытные специалисты — быстро находить нужные сведения», — сказала руководитель направления инклюзивного трудоустройства «Яндекса» Гульнара Горишняя.

Платформа будет полезна и соискателям: она поможет узнать о возможных вариантах трудоустройства и подготовиться к поискам работы. Например, ИИ-ассистент «Алиса AI» может составить резюме для интересующей вакансии, а ИИ-редактор — проверить текст сопроводительного письма на ошибки и упростить сложные формулировки.

Материалы для платформы подготовили эксперты «Яндекса» по инклюзии. В основу лег собственный опыт «Яндекса» по развитию инклюзивной среды, а также практические примеры и отзывы участников благотворительной программы «Поиск работы вместе с НКО», которую «Помощь рядом» запустила в 2025 г.

Сейчас в штате «Яндекса» более 1 тыс. сотрудников с инвалидностью. Это самые разные специалисты — от бригадиров на складах «Маркета» до тестировщиков. Еще более 5 тыс. человек с особенностями здоровья сотрудничают с сервисами «Яндекса» как партнеры — например, выполняют поездки в Go или доставляют заказы «Яндекс Лавки».