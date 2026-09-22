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Руководители не знают о проблемах в своих компаниях, потому что сотрудники предпочитают молчать

70% сотрудников хотя бы раз соглашались с решением руководителя, которое считали неправильным. 52% скрывали свои ошибки, а 68% не сообщали о проблемах, потому что не верили в изменения. Исследование «Рсской Школы Управления» (РШУ) показало: руководитель может не получать важную информацию о том, что на самом деле происходит в компании. Об этом CNews сообщили представители РШУ.

РШУ спросила сотрудников, как они ведут себя, если не согласны с руководителем, ошибаются или видят проблему в компании.

70% признались, что хотя бы раз соглашались с решением руководителя, хотя считали его неправильным. Только 22% всегда высказывают свое мнение. Еще 8% не сталкивались с такой ситуацией.

При этом свободно спорить с руководителем могут 23% сотрудников. 66% тоже готовы высказать несогласие, но делают это осторожно. Еще 11% скорее промолчат или вообще не станут спорить.

С кем сотрудники обсуждают проблемы

Если сотрудник видит серьезную проблему в компании, 56% рассказывают о ней руководителю, 36% обсуждают ее с коллегами, 2% обращаются в HR, а 6% не говорят никому.

Но даже если проблема кажется серьезной, сотрудник может решить промолчать. 68% опрошенных хотя бы раз не сообщали о проблеме руководителю, потому что были уверены, что это ничего не изменит.

Ошибки стараются исправить до того, как о них узнает руководитель

52% сотрудников хотя бы раз скрывали свою ошибку от руководителя, чтобы избежать негативной реакции. 48% не сталкивались с такой ситуацией.

Похожая ситуация возникает со сроками. Если сотрудник понимает, что не успевает выполнить задачу, 34% сразу предупреждают руководителя, 32% стараются работать дольше, чтобы успеть, еще 24% просят перенести срок. 7% ничего не говорят и надеются успеть, а 3% сообщают о проблеме только тогда, когда срок уже сорван.

Почему не отказываются от дополнительной работы

Сотрудники часто соглашаются не потому, что хотят взять на себя еще одну задачу, а потому, что не хотят спорить с руководителем.

Если руководитель просит взять дополнительную работу, 32% соглашаются, чтобы не портить отношения с ним, 20% — потому что неудобно отказать, а 12% боятся показаться немотивированными. При этом 20% отказываются, а у 16% таких ситуаций не было.

«Результаты показывают, что руководитель не всегда видит реальную картину в команде. Сотрудник может заметить проблему, не согласиться с решением или понять, что не успевает выполнить задачу, но промолчать. Причина не всегда в страхе наказания. Иногда человек уже знает по опыту, что после таких разговоров ничего не меняется. Тогда проще согласиться или решить проблему самостоятельно. Для руководителя это важный сигнал. Если сотрудники перестают сообщать о плохих новостях, компания узнает о проблемах слишком поздно. Поэтому важно не только спрашивать мнение команды, но и показывать, что происходит после обратной связи: какую проблему удалось решить, почему какое-то решение не изменили и что делать, если сотрудник снова столкнулся с такой ситуацией. Так у команды появляется понимание: говорить о проблемах имеет смысл», — сказала Анастасия Боровская, директор РШУ.

В исследовании приняли участие 1104 человека: сотрудники компаний из разных отраслей бизнеса. Опрос проводился во всех федеральных округах России.

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