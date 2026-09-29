«СиСофт Девелопмент» выпустил учебное пособие для вузов «Технологические схемы»

В серии «Академическая библиотека СиСофт» в издательстве «ДМК-пресс» вышло учебное пособие «Технологические схемы». Его авторы – В. М. Мурзин и И. О. Орельяна Урсуа. Об этом CNews сообщили представители «СиСофт Девелопмент».

Книга объемом 626 страниц выпущена в рамках Программы поддержки образовательных организаций при переходе на отечественное программное обеспечение. Издание допущено Федеральным учебно-методическим объединением в сфере высшего образования в качестве пособия для студентов вузов, которые обучаются по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 18.00.00 «Химические технологии».

К промышленным предприятиям предъявляют все более высокие требования: производства должны быть гибкими, продукция качественной, а новые технологии необходимо внедрять быстро. Ответом на эти требования стало информационное моделирование (BIM/ТИМ), как наиболее современная технология проектирования. В его основе лежит комплексная информационная модель, то есть цифровой двойник будущего или существующего объекта. Модель развивается и наполняется инженерными данными на всем жизненном цикле объекта. Сначала появляется замысел и прорабатывается технология производства, затем идут строительство и пусконаладка, потом эксплуатация, ремонты, модернизация и демонтаж.

Книга «Технологические схемы» посвящена первому этапу формирования единого информационного пространства технологических установок с разветвленной сетью трубопроводов. Авторы показывают, что ТИМ существенно расширяет традиционные методы разработки производственных процессов. Большое внимание уделено созданию и алгоритмизации параметрической (или интеллектуальной) составляющей элементов схем. В этом случае схема становится источником структурированных данных для информационной модели.

Авторы отмечают, что единой нормативной базы для разработки интеллектуальных технологических схем в России пока нет. Проектные и инжиниринговые организации пользуются комплектами ГОСТ, ведомственными и отраслевыми документами. Эти документы регламентируют отдельные стадии работы, но общих принципов разработки и оформления схем из них не складывается. ГОСТ Р 56639–2015 выделяет три этапа: блок-схему производства, технологическую схему и полную технологическую схему. Требования к первым двум сформулированы в самом общем виде, а для полной схемы их практически нет. В книге предложены рекомендации по классификации, содержанию и компоновке схем для каждого этапа, а также общий алгоритм их выполнения.

Основной объем книги – подробный пошаговый разбор работы в Model Studio CS Технологические схемы в соответствии с лучшими практиками. Читатель последовательно осваивает построение схемы, трассировку трубопроводов, наследование параметров, формирование спецификаций, оформление чертежей и передачу данных в CADLib «Модель» и «Архив». Отдельные главы посвящены созданию условных графических обозначений по ЕСКД, ISO и PIP на примерах колонны ректификации, теплообменников, насосов и аппаратов воздушного охлаждения. Авторы показывают, как импортировать в схему результаты специализированных моделирующих программ. Основные технологические процессы можно рассчитать и встроенными математическими модулями, без внешних программ. Пример такого расчета – проектирование блока теплообмена. Рекомендации, изложенные в книге, применимы и к функционально аналогичной линейке MS от «СиСофт Разработка».

Пособие адресовано прежде всего студентам химико-технологических направлений, которые готовятся проектировать, монтировать и эксплуатировать установки с разветвленной сетью трубопроводов. Книга также будет полезна действующим инженерам-технологам, которые осваивают технологии информационного моделирования, и может стать для них настольным руководством.

«Для обеспечения технологического суверенитета и лидерства России нужны специалисты, которые уже в вузе или колледже осваивают современное отечественное инженерное программное обеспечение, – отметил Олег Егорычев, директор проектов по работе учебными заведениями ГК «СиСофт Девелопмент». – Поэтому такие продукты важно включать в основные образовательные программы высшего и среднего профессионального образования. Это пособие открывает серию “Академическая библиотека СиСофт”. Серия поможет студентам и преподавателям полноценно освоить инструменты ведущей российской ТИМ-платформы».

Книга доступна в печатном и электронном виде. Электронная версия размещена на сайте «СиСофт Девелопмент».