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Группа Rubytech, «СибКом Цифра» и «РУБЕЖ» создают индустриальный альянс для развития Национальной платформы промышленной автоматизации

Группа Rubytech, «СибКом Цифра» и «Рубеж» подписали трехсторонний меморандум о технологическом сотрудничестве в рамках III Всероссийского форума «Промышленная автоматизация: создание Национальной платформы промышленной автоматизации». Соглашение переводит партнерство компаний из отдельных проектов в формат индустриального альянса и предусматривает развитие, тестирование и пилотирование решений для АСУ ТП на базе доверенного программно-аппаратного комплекса (ПАК) Скала^р, который входит в состав распределенного стенда Рабочей группы по открытой АСУ ТП (РГ ОАСУ ТП).

Главная ценность альянса для заказчиков — предсказуемость инвестиций. До сих пор предприятию, готовому перейти на отечественные системы промышленной автоматизации, приходилось самостоятельно проверять совместимость SCADA, ПЛК и инфраструктурной платформы и брать на себя риски интеграции. Теперь эту работу заранее выполняют разработчики: решения тестируются в едином контуре, и заказчик получает комплекс, работоспособность которого доказана до внедрения. Это сокращает сроки и стоимость проектов, снимает основной барьер перехода на доверенные ПАК — неопределенность результата — и тем самым ускоряет достижение технологического суверенитета на значимых объектах КИИ.

Группа Rubytech сосредоточится на интеграции и тестировании продуктов промышленной автоматизации в составе Машины управления технологическими процессами Скала^р МСП.ТП (ПАК АСУ ТП), а также на применении цифровых двойников и искусственного интеллекта в нефтегазовом секторе и ТЭК. «СибКом Цифра» и «Рубеж» поделятся экспертизой в разработке ПО для автоматизации и управления сложными технологическими процессами и займутся совместным развитием РСУ, включающей в себя SCADA-систему «КАСКАД» и ПЛК R-LOGIC на базе ПАК Скала^р. Помимо этого, все три компании проверят отраслевые варианты решений и доверенных ПАК, в том числе на соответствие требованиям информационной безопасности.

«Национальная платформа промышленной автоматизации складывается из совместимых продуктов разных российских разработчиков, и ПАК Скала^р служит для них единым инфраструктурным фундаментом. Вместе с «СибКом Цифра» и «Рубеж» мы будем проверять на нем отраслевые решения в реальных сценариях и быстрее выводить на рынок готовые комплексы для промышленности и ТЭК, соответствующие требованиям к объектам КИИ. В перспективе эти наработки могут стать основой будущего полигона Национальной платформы промышленной автоматизации (НППА)», — отметил Михаил Гилязов, директор по развитию бизнеса Скала^р (группа Rubytech).

«Импортозамещение АСУ ТП, особенно на значимых объектах критической информационной инфраструктуры, требует создания надежных, отказоустойчивых и защищенных систем управления. Совместно с Группой Rubytech и компанией «РУБЕЖ» мы уже подтвердили возможность построения распределенной системы управления полностью на российских компонентах. Следующий шаг — развитие доверенных программно-аппаратных комплексов с учетом требований информационной безопасности и отраслевой специфики. Такой подход позволит предприятиям снизить риски импортозамещения, обеспечить непрерывность технологических процессов и ускорить переход на отечественные решения», — сказал Дмитрий Маслов, заместитель генерального директора «СибКом Цифра».

«Промышленная автоматизация — одно из ключевых направлений развития нашей компании. Испытания на стенде РГ ОАСУ ТП позволят убедиться в совместимости наших разработок с Машиной управления технологическими процессами Скала^р от группы Rubytech и программными решениями от партнеров, а заказчикам — получить уже опробованные решения, доказавшие свою работоспособность и эффективность на практике», — подчеркнул Сергей Тямкин, директор департамента промышленной автоматизации «Рубеж».

Меморандум закрепляет сотрудничество, о котором группа Rubytech и «СибКом Цифра» объявили в сентябре 2026 года. Тогда компании представили совместную платформу промышленной автоматизации на базе ПАК Скала^р: в ее контур интегрировали SCADA-систему «КАСКАД 4.0» и ПЛК R-LOGIC разработки «Рубеж» и подтвердили, что отказоустойчивую РСУ можно построить исключительно из российских компонентов в рамках задач по достижению технологического лидерства и импортозамещения. Следующий шаг — адаптация этой РСУ под отраслевые сценарии нефтегаза и ТЭК.

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