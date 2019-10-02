Директор по технологиям «Яндекса» стал вице-президентом Microsoft

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Михаил Парахин, бывший директор по технологиям «Яндекса», назначен на аналогичную должность в Microsoft. Парахин, проработавший в «Яндексе» пять лет, с 2014 г., до этого уже сотрудничал с Microsoft на протяжении семи лет, с 2007 по 2014 гг. Сейчас он проживает в США, переехав туда из России два месяца назад. Несмотря на уход из «Яндекса», Парахин по-прежнему входит в совет директоров российского ИТ-гиганта.



Из России в США

Бывший директор по технологиям российского интернет-гиганта «Яндекс» Михаил Парахин перешел на работу в Microsoft. В американской софтверной корпорации он занял схожую должность, став ее вице-президентом по технологиям.

О назначении Парахина на пост вице-президента сообщил Михаил Черномордиков, директор Microsoft по стратегическим технологиям и инновациям в ритейле и CPG Microsoft в Европе, Азии, Австралии, на Ближнем Востоке, Африке и Латинской Америке. Черномордников разместил соответствующую публикацию на своей личной странице в сети Facebook.

Карьера Парахина в «Яндексе»

Михаил Парахин занял должность директора по технологиям в «Яндексе» в мае 2015 г., а в саму компанию он пришел в 2014 г. на пост директора поискового направления. Перед его назначением на должность СТО она пустовала в течение практически двух лет, со дня смерти сооснователя и СТО «Яндекса» Ильи Сегаловича в июле 2013 г.

Михаил Парахин вернулся в Microsoft после пяти лет работы в «Яндексе»

В декабре 2017 г. «Яндекс» разделил основные направления в руководстве компании – гендиректором российского ООО «Яндекс» стала Елена Бунина, в 2011 г. получившая должность HR-директора «Яндекса». Операционного директора Грега Абовского назначили ответственным за развитие бизнеса группы компаний «Яндекса», финансовые вопросы и экспериментальные направления, а Михаилу Парахину вверили контроль над поисковым порталом и технологическим развитием «Яндекса». Статус сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа не поменялся – он продолжил руководить всей группой компаний «Яндекс».

Публикация Михаила Черномордикова в Facebook

Уход Михаила Парахина из «Яндекса» не стал неожиданностью – он был запланирован еще в первой половине 2019 г. В мае 2019 г. CNews сообщал, что Парахин покинет компанию по причине переезда США, который состоялся в августе 2019 г. Несмотря на радикальную смену места жительства и переход в другую компанию, Парахин продолжил помогать «Яндексу» на уровне совета директоров.

Карьера Парахина в Microsoft

Для 42-летнего Михаила Парахина должность вице-президента по технологиям не стала первой в Microsoft, равно как и переезд в США. Более того, работе в американской компании он посвятил больше времени, чем «Яндексу».

Парахин окончил МИФИ в 2000 г. по специальности «Физика пучков заряженных частиц и горячая плазма», в 2001 г. переехал в США и начал работать в компании Parascript. В ней он работал над проектами по распознаванию и машинной обработке рукописных текстов.

Карьера в Парахина в Microsoft началась в 2007 г.. Здесь он занимал должность ведущего, а спустя некоторое время и главного инженера разработчика. В 2009 г. Парахин стал руководителем подразделения мультимедийных поисковых сервисов корпорации, развивал поисковый сервис Bing, конкурирующий с Google и «Яндексом» на мировой арене.

Из Microsoft Михаил Парахин ушел в 2014 г. непосредственно перед переходом в «Яндекс».

Русские топ-менеджеры в Microsoft

Россияне и раньше работали на руководящих должностях в Microsoft. Яркий пример – Кирилл Татаринов, с сентября 2019 г. занимающий пост исполнительного заместителя председателя совета директоров компании Acronis.

Кирилл Татаринов

В Microsoft Татаринов проработал 13 лет – в частности, он находился в должности президента подразделения бизнес-решений (Microsoft Business Solutions Division, MBS) и нес полную ответственность за линию продуктов Microsoft Dynamics. До этого он был корпоративным вице-президентом подразделения решений для управления ИТ системами (Management and Solutions Division) и руководил разработкой и реализацией технологий и продуктов управления для Microsoft Windows, включая Microsoft System Center, а также систем мониторинга Windows Server. Кроме того, Татаринов входил в состав высшего руководства Microsoft.

Карьера Кирилла Татаринова в Microsoft завершилась в 2015 г. CNews сообщал, что это было связано с глобальными изменениями в руководящем составе компании, инициированными действующим гендиректором Microsoft Сатьей Наделлой (Satya Nadella). Вместе с Татариновым из Microsoft ушел и Стивен Элоп (Stephen Elop), бывший исполнительный вице-президент подразделения Devices Group, осуществивший успешную интеграцию смартфонного бизнеса Nokia в структуру корпорации Microsoft.