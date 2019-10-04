Уходу главы OCS предшествовал «технический момент»: он пресекал свое отстранение через суд

Уход Калинина из OCS на фоне исков

Как обнаружил CNews, незадолго до того, как входящий в «Национальную компьютерную корпорацию» (НКК) отечественный дистрибутор OCS объявил о добровольной отставке своего президента — Алексея Калинина, последний судился со своими работодателями, пресекая «неуполномоченную» смену руководства.

Сообщение о том, что Алексей Калинин принял решение продать своим партнерам доли в компании и покинуть пост «при полном согласии и взаимоуважении сторон», пресс-служба OCS распространила 30 сентября 2019 г. «Жизнь и рынок не стоит на месте; пришло время двигаться дальше, — приводились в сообщении слова Калинина. — Движение — это развитие. Очень важно чувствовать себя, рынок, страну; сейчас тот самый момент, который нельзя упустить. Я благодарен компании OCS, которая дала мне бесценный опыт и силы для нового рывка. Это замечательная компания, в которой работают удивительные люди. Мы, без сомнения, останемся в партнерских отношениях и сделаем вместе еще много хорошего для развития ИТ-рынка в России».

По данным картотеки арбитражных дел, 6 августа 2019 г. Алексей Калинин подал иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области к ООО «Группа компаний О-си-эс», ООО «О-си-эс-центр» (юридически Калинин выступал президентом именно этих двух организаций), нотариусу Кириллу Козлову и «лицу, считающему себя ИО президента “О-си-эс-центр”» Владимиру Первякову.

В иске Калинин потребовал признать недействительными решения общего собрания участников ООО «Группа компаний О-си-эс» от 1 августа 2019 г. и единственного участника ООО «О-си-эс-центр» от 3 августа 2019 г. — о смене единоличных исполнительных органов указанных обществ и о назначении Первякова их исполняющим обязанности (так сформулировано в документах). В переводе с юридического канцелярита это должно означать, что Первяков был назначен ИО руководителя организаций — в статусе временного президента или директора. По открытым источникам, Владимир Первяков как минимум в конце 2017 г. был замгендиректора по административным вопросам в «О-си-эс-центр».

Экс-глава OCS Алексей Калинин

Далее, 8 августа 2019 г. суд по дополнительному ходатайству Калинина принял обеспечительные меры в виде запрета Межрайонной инспекции ФНС №15 по Санкт-Петербургу вносить в ЕГРЮЛ записи об изменении сведений о лице, «имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО “Группа компаний О-Си-Эс”».

Две недели спустя, 22 августа 2019 г. ООО «О-си-эс-центр» и Руденко И. Ю. подали иск к ООО «Группа компаний О-Си-Эс», Калинину и Антону Грекову (соучредитель «О-си-эс-центра») о признании недействительными неких решения и сделки. 25 сентября суд решил, что иск был подан с нарушениями и вернул его авторам.

Прямые и косвенные комментарии сторон

Комментируя CNews судебные разбирательства, пресс-служба OCS заявила, что «это просто технический момент процедурных процессов», на который можно не обращать внимание. «Конфликта у нас не было. Все происходит по взаимному согласию и в нормальной рабочей обстановке. Все иски в процессе закрытия», — добавил собеседник редакции. В связи с последним заявлением отметим, что 2 октября в картотеке судебных решений действительно появилась информация о прекращении производства по иску Калинина к структурам OCS.

Сам Калинин попытку CNews связаться с ним для получения комментариев через Facebook проигнорировал.

В документах суда говорится, что он в обоснование своих заявлений указывал, что ему стало известно о совершении неуполномоченным лицом действий по смене единоличных исполнительных органов двух рассматриваемых юрлиц OCS. «При этом действующий единоличный исполнительный орган собрание участников (учредителей) не проводил, уведомлений о проведении собраний с повесткой дня о смене единоличного исполнительного органа не получал, к нотариусу и в налоговый орган не обращался», — цитирует Калинина суд.

Пытаясь оспорить невозможность внести изменения в ЕГРЮЛ, юрлица OCS в августе обратились в суд с ходатайством, в котором говорилось, что обеспечение лишает «Группу компаний О-си-эс» возможности осуществлять свою деятельность, при том что существует вероятность причинения действиями Калинина ущерба путем совершения действий и сделок, «не соответствующих интересам хозяйственных обществ и их участников». Суд эти аргументы не убедили; 29 августа обеспечительные меры были оставлены в силе. По данным ЕГРЮЛ, никаких изменений в реестр в отношении руководства юрлиц OCS внесено не было даже на момент выхода этого материала.

Сторонняя оценка юристов

«Рассматриваемый в суде иск Алексея Калинина о признании недействительным решения о смене единоличного органа имеет признаки классического корпоративного конфликта, а не “технического момента”, как называет его общество, — отметил в разговоре с CNews партнер юридической компании Bryan Cave Leighton Paisner Russia Иван Веселов. — И первое тому подтверждение, это принятие судом по заявлению истца обеспечительных мер в виде запрета налоговому органу совершать регистрационные действия по смене единоличного органа и вносить изменения в ЕГРЮЛ, а также последующее обжалование ответчиком принятых мер. По т. н. “техническим искам” стороны, как правило, обеспечительные меры у суда не просят применить».

Аналогично и по мнению управляющего партнера юридической компании BLF Partners, адвоката Тимура Курбанова, характер сведений в опубликованных документах суда вряд ли можно расценивать как «технический момент процедурных процессов» — налицо корпоративный конфликт.

«Другой вопрос, что уход Калинина с президентских постов в структурах OCS мог произойти по предварительному согласованию с ним — в рамках каких-то иных договоренностей, которые, возможно, позже тем или иным образом стали нарушаться его партнерами, что и стало причиной обращения в суд в целях исполнения обязательств», — рассуждает Курбанов в беседе с CNews.

При этом действия суда, наложившего вышеупомянутые обеспечительные меры в виде запрета вносить изменения в ЕГРЮЛ, а позже отказавшегося их отменить, Курбанов оценивает как адекватные и логичные в данной ситуации.

OCS после ухода Калинина

При объявлении об отставке Калинина, пресс-служба OCS указывала, что процесс изменения управленческой структуры не скажется на регулярной деятельности компании, все бизнес-процессы будут протекать в соответствии с принятыми регламентами. «Оперативным управлением будет заниматься совет директоров в прежнем составе, Максим Сорокин остается на посту председателя совета директоров. Процесс передачи дел от Алексея к топ-менеджерам компании будет происходить поэтапно, до конца 2019 г.», — отмечалось в пресс-релизе.

Какими долями в OCS располагал Калинин, неизвестно. Его отец, Александр Калинин возглавляет материнскую структуру OCS — НКК.

Несколько фактов об OCS

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Группа компаний О-си-эс» было зарегистрировано в Санкт-Петербурге 29 апреля 2010 г. Почти на 100% его учредителем выступает кипрская структура Digimax Limited, и менее чем на 0,1% — ООО «О-си-эс-центр».

В свою очередь ООО «О-си-эс-центр» было зарегистрировано в Москве 17 июля 2003 г. и на данный момент его учредителем с долей в 99,5 % прописано ООО «Группа компаний О-си-эс». Оставшиеся 0,5% числятся за упомянутым выше Антоном Грековым.

Сам дистрибутор на своем сайте указывает, что работает на российском ИТ-рынке 25 лет. «Все эти годы наша команда сбалансированно развивает направления вольюмной и проектной дистрибуции, наращивает технологическую базу, разрабатывает программы поддержки партнеров и адаптирует их к переменчивым реалиям и запросам рынка», — говорится в справке.

OCS работает по всем продуктовым направлениям ИТ-рынка и рынка бытовой техники, включая компьютерную технику, телекоммуникационное, периферийное и сетевое оборудование, компоненты, СХД, инфраструктурное ПО, расходные материалы, бытовую технику, аксессуары и товары для интерактивных развлечений — всего порядка 500 линеек мировых вендоров.

Региональная сеть офисов OCS включает 27 городов России. Компания работает с более чем 7200 партнерами — как с розничными, так и с корпоративными реселлерами.