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HP выгонит на улицу 16% сотрудников

Бизнес Кадры Финансовые результаты Техника
, Текст: Валерия Шмырова

До октября 2022 г. HP Inc. намерена сократить от 7 тыс. до 9 тыс. сотрудников, то есть до 16% штата. Сюда войдут как непосредственные увольнения, так и случаи добровольного досрочного выхода на пенсию. Сокращения затронут главным образом тех сотрудников, которые отвечают за внутренние операции, а не за работу с поставщиками и покупателями.

Сокращения в HP Inc.

Американский производитель персональных компьютеров HP Inc. намеревается сократить до 16% сотрудников в рамках плана реструктуризации, целью которого является оптимизация расходов. Об этом компания сообщила 4 октября 2019 г. на встрече с акционерами.

В общей сложности HP Inc. сократит от 7 тыс. до 9 тыс. работников. Сюда войдут как непосредственные увольнения, так и случаи добровольного досрочного выхода на пенсию. Сокращение начнется сейчас и завершится в октябре 2022 г. По словам руководства, в настоящий момент штат компании насчитывает около 55 тыс. сотрудников.

По оценкам HP Inc., весь план оптимизации издержек позволит ей начать экономить около $1 млрд в год к концу финансового 2022 г. Траты, связанные с реструктуризацией, также составят примерно $1 млрд. Из них в отчетности за четвертый квартал финансового 2019 г. будет отражено $100 млн, а за финансовый 2020 г. — $500 млн. Напомним, по итогам 2018 г. выручка компании составила 58,47 млрд, а чистая прибыль — 5,32 млрд, оба показателя росли.

Реструктуризация компании

В результате реструктуризации HP Inc. намерена начать больше инвестировать в такие растущие сегменты, как производство принтеров формата А3 и премиальных ПК, а также контрактные услуги и 3D-печать. Кроме того, компания намерена сосредоточиться на новых возможностях в сфере ПО, данных и инноваций. Реструктуризация должна принести деньги, необходимые для того, чтобы инвестировать в эти направления.

Обо всем этом сообщил на пресс-конференции Энрике Лорес (Enrique Lores), который в настоящий момент возглавляет печатный бизнес компании, но с 1 ноября займет пост гендиректора HP Inc. вместо нынешнего главы компании Диона Вайслера (Dion Weisler). Уход прежнего гендиректора компания объясняет состоянием здоровья членов его семьи.

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Новый гендиректор HP Inc. Энрике Лорес

В ходе реструктуризации будет упрощена операционная модель HP Inc. В основном упрощению подвергнутся внутренние операции, то есть тем сотрудникам, которые работают с партнерами или потребителями, переживать за свои рабочие места пока не стоит.

В августе СМИ писали, что с 1 ноября HP Inc. собирается запустить новую глобальную организационную структуру, а также начать развертывание улучшенных инструментов работы по партнерским каналам. В новой структуре вместо трех основных регионов будут представлены десять географических рынков. Запуском структуры будет руководить первый в истории компании коммерческий директор Кристоф Шелл (Christoph Schell).

Как появились HPE и HP Inc.

HP Inc. — компания, образовавшаяся в ноябре 2015 г. в результате раскола производителя техники Hewlett Packard (HP), основанного в 1939 г. HP Inc. унаследовала часть прежнего бизнеса Hewlett-Packard по выпуску персональных компьютеров и принтеров и соответствующий штат, состоявший на тот момент приблизительно из 50 тыс. человек. Возглавил HP Inc. Дион Вайслер, занимавший в Hewlett-Packard пост вице-президента подразделения Printing and Personal Systems.

Корпоративный бизнес Hewlett-Packard был выделен в компанию Hewlett Packard Enterprise (HPE). Ей перешли дела HP в сегменте корпоративных клиентов. Компания занялась производством суперкомпьютеров, систем и сетей хранения данных, серверов, сетевого оборудования и построением облачных инфраструктур. Управление компанией взяла на себя Мег Уитман (Meg Whitman), бывший генеральный директор Hewlett-Packard. В должности гендиректора HPE Уитман пробыла до 1 февраля 2018 г. На смену ей пришел действующий СЕО компании Антонио Нери (Antonio Neri).

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