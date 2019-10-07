Курьеры Ozon устроили забастовку

В выходные около 40 курьеров Ozon отказались доставлять посылки, требуя корректной выплаты зарплаты. Накануне они недополучили от 5 до 15 тыс. руб. каждый из-за сбоя в работе соответствующего ПО. Такая ситуация в компании складывается уже в третий раз.



Забастовка в Ozon

Сотрудники службы доставки интернет-магазина Ozon в Санкт-Петербурге устроили забастовку. Об этом сообщило издание «Фонтанка». Акция имела место 5 октября 2019 г., в ней приняли участие около 40 человек из примерно ста курьеров, работающих в выходные. Забастовка началась утром на складе Ozon по адресу проспект Обуховской Обороны, 295. Издание сообщает, что в результате акции «сотни» посылок не будут доставлены своевременно.

Причиной забастовки стало то, что при последней выплате зарплаты, которая имела место за день до этого, сотрудники службы доставки недополучили по нескольку тысяч рублей. Недостача составила от 5 до 15 тыс. руб. на каждого. Поскольку курьеры самостоятельно ведут учет доставленным заказам, они примерно имею представление, какую зарплату должны получить.

Бастующие рассказали «Фонтанке», что такая ситуация складывается уже в третий раз начиная с лета, и что к работе они вернутся только после того, как компания полностью рассчитаться с ними за сентябрь. Они отметили также, что у них есть и другие претензии к работодателю.

Реакция Ozon

Ozon подтвердил, что жалобы курьеров справедливы, и объяснил ошибки в начислении зарплаты некорректной работой нового ПО, на которое интернет-магазин перешел летом. Компания пообещала провести перерасчет в течение двух рабочих дней. Клиентам, чьи заказы задержатся в результате забастовки, Ozon пообещал доставить их в начале следующей недели и выплатить неустойку за ожидание.

Интернет-магазин Ozon столкнулся с забастовкой курьеров

Впоследствии руководство компании встретилось с участниками забастовки. Директор по инфраструктуре и каналам доставки Нил Спиккетт пообещал произвести верный расчет с курьерами за сентябрь к 7-8 октября, и отладить механизм начисления зарплаты до конца октября.

Другие претензии

Помимо перерасчета зарплаты, бастующие требуют вернуть частичную компенсацию затрат за 95-й бензин. Некоторое время назад компания перестала компенсировать траты курьеров на эту марку бензина, оставив только компенсацию за 92-й бензин. Свою позицию Ozon объяснил тем, что между двумя марками нет принципиальной разницы, жалуются бастующие. Параллельно с этим компания снизила норму расчета бензина с 14 л на 100 км до 10 л.

Кроме того, недавно Ozon запретил курьерам переносить задания до выезда со склада. Раньше курьер мог еще на складе понять, что ему дали заказ не в том районе, где он работает — такое случается, например, из-за того, что в городе существуют две Пушкинских улицы. В этом случае курьер отказывался от заказа прямо на складе, еще до выезда. Теперь он этого сделать не может.

Помимо этого, курьеров начали наказывать рублем абсолютно во всех ситуациях, когда покупатель не получает товар. Раньше штрафы начислялись только в том случае, если виноват был сам курьер. Теперь же штрафы взимаются даже в тех случаях, когда доставка сорвалась по вине заказчика — например, он в последний момент изменил сроки, или не ответил вовремя на телефонный звонок, или отказался принимать товар в связи с браком.

Наконец, бастующие требуют доплаты за переработки и распределения заказов между курьерами на складе в порядке живой очереди. Также их не устраивает требование сдавать в кассу деньги, полученные за доставку, в тот же день, когда она была осуществлена.

Непринятые заявления

Каждый из 40 бастующих написал типовое заявление о приостановке работы на имя гендиректора компании Александра Шульгина, в котором были перечислены все требования. Однако руководство Северо-Западного филиала Ozon сначала отказалось принять эти заявления для передачи Шульгину. «Я официально отказываюсь принимать заявления от курьеров по причине отсутствия доверенности на данное право», — так сформулировал причину отказа представитель компании.

Впоследствии представители Ozon сообщили «Фонтанке», что это было недоразумение, и что все заявления будут рассмотрены, а сотрудники получат ответы.

Что такое Ozon

Интернет-магазин Ozon был создан в 1998 г. Изначально он торговал книгами и видеопродукцией, затем начал предлагать ассортимент товаров широкого профиля, включая электронику, товары для дома и сада, для мам и детей, для ремонта, для спорта и отдыха, красоты и здоровья, цифровые товары, и т. д. В декабре 2017 г. компанию возглавил Александр Шульгин, бывший операционный директор «Яндекса».

Крупнейшими акционерами Ozon являются фонд Baring Vostok и АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Напомним, в феврале 2019 г. сотовый оператор МТС продал принадлежащие ему 18,7% акций Ozon. Покупателем выступила АФК «Система», которая является контролирующим акционером МТС. Сумма сделки составила $7,9 млрд руб.

В результате сейчас АФК «Система» напрямую владеет 19,3% акций Ozon. Еще 16,3% акций принадлежат венчурному фонду Sistema_VC, подконтрольному АФК «Система». Таким образом, корпорация контролирует 35,6% акций интернет-магазина. Между АФК «Система» и крупнейшим акционером Ozon — фондом Baring Vostok — существует соглашение, согласно которому ни у одной из сторон доля в интернет-магазине не вырастет больше 43%.