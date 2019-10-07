Последние дни регистрации на конференцию «Видеотехнологии для бизнеса 2019»
15 октября 2019 г. в Москве CNews проведет конференцию «Видеотехнологии для бизнеса».
15 октября 2019 г. в Москве CNews проведет конференцию «Видеотехнологии для бизнеса».
Регистрация на мероприятие доступна по ссылке.
На данный момент участие в мероприятии подтвердили:
Александр Евсин, заместитель руководителя ГКУ ЦОДД - начальник Ситуационного центра;
Адель Валиуллин, руководитель направления машинного обучения Big Data, ДИТ г. Москвы;
Валерий Столяр, заведующий кафедрой телемедицины и медицинской информатики, Министерство образования и науки России, РУДН;
Таня Милек, менеджер по методологии и унификации, ГК «Русагро»;
Алена Канушкина, международный менеджер по рекламе, YI Technology;
Игорь Гайдаров, специалист по развитию бизнеса, Shure Россия и Восточная Европа;
Алексей Касаткин, коммерческий директор, «Центр2М»;
Артур Кузин, руководитель направления нейронных сетей, X5 Retail Group.
Основные вопросы к обсуждению:
- Как развиваются видеотехнологии в России?
- Какую роль они играют в обеспечении безопасности?
- Какие новые возможности систем видеонаблюдения наиболее востребованы?
- Каковы перспективы развития рынка видеоаналитики в связи с внедрением единой биометрической системы?
- Как развивается рынок ВКС?
- Готова ли нормативно-правовая база к развитию телемедицины?
- Как безопасно хранить видеоданные?
- Ждать ли появления новых технологий на рынке видеонаблюдения и ВКС?
- Каким будет российский рынок видеонаблюдения и ВКС в 2019 г.?
- Когда телемедицина станет массовым явлением на рынке здравоохранения?
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.
По дополнительным вопросам обращайтесь: Татьяна Крестьянова, менеджер проектов CNews Conferences, 7 (495) 500-00-36 в меню 9 доб. 404, tkrestyanova@cnews.ru.