Прибыль Samsung падает в 2 раза второй квартал подряд

В связи со слабым спросом на чипы памяти со стороны дата-центров в III квартале 2019 г. Samsung ожидает спада операционной прибыли на 56%. Такая же динамика была зафиксирована в предыдущем квартале. В нынешнем квартале результаты были бы еще хуже, но ситуацию спасли хорошие продажи флагманского смартфона.



Итоги квартала

По итогам III квартала 2019 г. выручка Samsung составит около $51,8 млрд, что на 5,3% меньше результата за аналогичный период предыдущего года. При этом операционная прибыль компании должна показать годовой спад на 56% до $6,4 млрд. Это предварительные результаты, окончательные Samsung сообщит позднее. Оба показателя оказались несколько лучше, чем предсказывали аналитики, пишет Reuters. Акции компании показали рост на 1,1% на фоне стабильного рынка.

Компания не сообщила, что стало причиной спада, но судя по всему, основным фактором является падение цен на ее чипы памяти. Аналитик Пак Сон Сун (Park Sung-soon) из Cape Investment & Securities отмечает, что дата-центры сейчас сосредоточены на консервативных инвестициях. Учитывая, что они формируют спрос на чипы памяти, это плохая новость для Samsung.

Аналитики говорят, что в условиях ослабления мировой экономики и замедления потока инвестиций со стороны дата-центров можно говорить о конце двухлетнего бума на рынке памяти, от которого Samsung получает примерно две трети всей прибыли.

Продажи флагмана и конкуренция с Huawei

Спад финансовых показателей Samsung оказался несколько смягчен продажами Galaxy Note 10. Смартфон, который был выпущен на рынок 23 августа, хорошо разбирают как на домашнем рынке, так и за рубежом. По данным самой Samsung, в Южной Корее она уже продала более 1 млн устройств, что делает данную модель наиболее быстро продающимся флагманом Samsung в этой стране за всю историю компании. Однако смартфонный бизнес является источником всего 20% прибыли вендора, поэтому он не компенсирует спад в сегменте памяти.

Аналитики связывают успех флагмана с проблемами конкурента Samsung на смартфонном рынке — компании Huawei. В связи с американскими санкциями, на новый смартфон Huawei Mate 30, который начал поставляться в Европу в этом месяце, не предустанавливается проприетарная версия Android, созданная Google, а также мобильные сервисы Google вроде Play Store, Gmail, YouTube и Maps.

Прибыль Samsung сокращается вдвое второй квартал подряд

Как отмечает Пак Сон Сун, пока действуют эти санкции, Samsung может ожидать роста популярности своих смартфонов среди европейских пользователей. У компании даже есть шанс привлечь обратно тех покупателей, которые в свое время оставили ее ради Huawei.

Но проблемы Huawei оказывают и отрицательное влияние на положение Samsung — компания является крупным покупателем чипов памяти южнокорейского производителя.

Предыдущие периоды

Напомним, по итогам II квартала 2019 г. операционная прибыль Samsung также упала на 56% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила $5,6 млрд. Уже тогда аналитики связывали проблемы Samsung с уязвимым положением, в котором находятся производители памяти — по ним больно ударила торговая война США и Китая. Китай является источником значительной части доходов Samsung. Эксперты поясняли, что к непосредственным последствиям торговой войны относится спад спроса на смартфоны и замедление темпов строительства дата-центров, что привело к спаду цен на рынке памяти.

По итогам IV кв. 2018 г. компания отчиталась об операционной прибыли на уровне $9,67 млрд, что было на 28,71% меньше показателя за аналогичный период предыдущего года. Это был первый спад в квартальной операционной прибыли Samsung за два года. Причины назывались все те же: снижение спроса на чипы памяти в условиях торговой войны, тогда к ним добавился спад продаж в смартфонном бизнесе на 13%.

Примечательно, что ровно год назад, по итогам III квартала 2018 г., Samsung отчиталась о получении крупнейший в истории операционной прибыли в размере $15,4 млрд. Годовой рост показателя составил около 21%. Выручка на тот момент составляла $57,48 млрд при годовом росте на 5,5%. Такими успехами компания была обязана высокому спросу на своей чипы памяти и другие компоненты.