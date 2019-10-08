Власти России готовы отключать пользователей от электронной почты и мессенджеров

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Группа сенаторов во главе с Андреем Клишасом внесла в Госдуму законопроект, согласно которому власти будут блокировать пользователей мессенджеров и почты за распространение запрещенной информации. Клишас уже выступал с похожим законопроектам, но там речь шла о блокировке отдельных сообщений.



Новый законопроект

В Госдуму внесен законопроект, который введет блокировку пользователей мессенджеров и электронной почты за распространение информации, запрещенной в России. Об этом сообщила пресс-служба председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса. Клишас возглавляет группу сенаторов, которая внесла законопроект в Госдуму. Соавторами документа выступают сенаторы Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин.

На момент публикации этого материала в законодательной базе Госдумы законопроект не был опубликован.

Согласно законопроекту, если пользователь мессенджера или электронной почты будет замечен в передаче сообщений, содержащих запрещенную информацию, то уполномоченный федеральный госорган потребует от сервиса заблокировать такого пользователя, и это требование должно быть выполнено в течение суток. Под блокировкой понимается полное лишение пользователя возможности обмениваться сообщениями с другими пользователями.

Напомним, запрещенной информацией в России считаются призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, разжиганию межнациональной или межконфессиональной розни, участию в террористической деятельности и т. д. Сюда же относится распространение детской порнографии, информация об изготовлении наркотиков, о способах совершения суицида и о несовершеннолетних, пострадавших в результате преступлений.

На страже конституции

Авторы законопроекта поясняют, что в своем нынешнем виде российское законодательство позволяет сделать вывод о том, что оператор мессенджера или электронной почты может просматривать любые сообщения пользователей в целях их возможной блокировки. А согласно новому законопроекту, блокировка будет производиться только по требованию и на основании данных уполномоченного госоргана.

Положения о том, что владельцы сервисов обмена сообщениями могут проверять содержимое любых сообщений с целью его оценки, будут исключены из законодательства, так как они противоречат конституции. Таким образом, по мысли авторов, законопроект «позволит не только более эффективно противодействовать угрозам, но и обеспечит соблюдение прав граждан, гарантированных конституцией» (цитата по ТАСС).

Предыдущая попытка

В июле 2019 г. в Госдуму был внесен законопроект об идентификации пользователей электронной почты. Он также был разработан Клишасом, Боковой, Башкиным и Карлиным. Напомним, Клишас и Бокова были соавторами ранее принятого закона «О суверенном интернете».

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас

Законопроект об идентификации пользователей электронной почты вводил понятие организатора сервиса электронной почты и обязывал их идентифицировать своих пользователей посредством номеров сотовых телефонов. Предполагалось, что для идентификации сервисы электронной почты должны будут заключать договоры с сотовыми операторами.

Авторы законопроекта указывали, что он был направлен на борьбу с новыми угрозами, связанными с распространением заведомо ложных угроз совершения террористических актов, поступающих на электронные адреса органов государственной власти и объектов социальной и транспортной инфраструктуры, «которые в 2019 г. приобрели массовый характер».

Предполагалось, что владельцы сервисов электронной почты в течение суток с момента получения уведомления от уполномоченного органов исполнительного власти должны будут ограничивать возможность передачи указанным пользователем электронной почты запрещенной в России информации.

В законопроекте, наряду с сервисами электронной почты, упоминались и сервисы обмена мгновенными сообщениями, на которые также распространялись положения документа.

Отличия между законопроектами

По сравнению с июльским документом у нового законопроекта Андрея Клишаса есть ряд отличий, однако в целом сенатор признает, что это одна и та же инициатива, просто в разных редакциях. В частности, потребовалось точнее разграничить мессенджеры и электронную почту. Именно неточности в их разграничении стали причиной отзыва первого законопроекта из Госдумы. В новой редакции мессенджеры и почта объединены определением «организатор сервиса обмена сообщениями».

Кроме того, если в первом законопроекте речь шла о блокировке отдельных сообщений, то теперь авторы решили, что целесообразнее будет полностью отрезать пользователю возможность обмена сообщениями. Помимо этого, новая инициатива предусматривает соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях — там будут прописаны штрафы для «организаторов сервисов».

«Предлагаемые изменения существенно упрощают последующее правоприменение, а также позволяют урегулировать обмен электронными сообщениями между определенными пользователями разных информационных систем (программ)», — приводит сообщение Клишаса ТАСС.