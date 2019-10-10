Европа придумала, как заставить Google, Apple, Facebook и Amazon платить налоги по месту получения доходов

Международная Организация экономического сотрудничества и развития разработала новые правила, по которым технологические гиганты будут платить налоги в тех странах, где они фактически получают прибыль, а не в государствах с низким налогообложением, где у них открыты офисы. В этом случае Google и Apple больше не смогут «перебрасывать» европейские доходы в свои ирландские штаб-квартиры.



Новые правила

Крупные транснациональные компании, такие как Google, Apple, Facebook и Amazon, вскоре могут начать платить налоги в тех странах, где они реально получают доходы, а не в удобных им юрисдикциях. К этому их обяжут новые правила, разработанные Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Соответствующее предложение уже опубликовано секретариатом организации.

ОЭСР отмечает, что действующие правила распределения налогов были приняты в 1920-х гг., и не учитывают особенности прогрессирующей глобализации и цифровизации экономики. На сегодняшний день крупные компании, в первую очередь технологические корпорации и цифровые сервисы, могут получать доход в тех странах, где у них нет подразделений — и это так и происходит, особенно в развивающихся странах.

Поскольку у компаний есть возможность беспрепятственно перемещать доход по всему миру, они регистрируют офис в юрисдикции с низким налогообложением и платят налоги там, как это делает Apple, европейский офис которой находится в Ирландии.

В связи с этим ОЭСР предлагает ввести два новых правила. Во-первых, следует лишить компании возможности «перебрасывать» прибыль из страны в страну, что заставит их платить налоги по месту получения этой прибыли, при условии, что у компании в данной стране есть существенный бизнес. Во-вторых, необходимо ввести фиксированную норму прибыли от местной деятельности в тех странах, где у компаний есть офисы.

Кто от этого выиграет

От новых правил выиграют в первую очередь крупные страны, включая США, Китай, Великобританию, Германию, Францию и Италию, а также развивающиеся экономики, пишет Financial Times. На территориях этих стран технологические гиганты осуществляют крупные продажи, и налоги с этих продаж будут отходить самим же странам. Пострадают в основном «налоговые убежища» и страны с низким налогообложением, вроде Ирландии.

ОЭСР провела в течение лета необходимые наблюдения, и теперь полагает, что ее предложение будет поддержано лидирующими глобальными экономиками. Организация намерена обсудить новые нормы на уровне «большой двадцатки» уже к концу января.

ОЭСР подготовила новые правила международного распределения налогов

ОЭСР надеется, что новая система избавит страны от необходимости принимать налоговые меры против технологических гигантов на уровне национальных законодательств, как это сейчас пытаются сделать Франция и Великобритания, поскольку это только увеличивает напряженность в торговых отношениях. В частности, новые нормы позволят Франции получать налоги с продажи рекламы Google французским рекламодателям.

Напомним, Франция уже четыре года ведет в отношении Google расследование в связи с тем, что корпорация уклоняется от уплаты налогов с доходов, которые получает на территории страны. Большая часть европейских доходов Google записывается как прибыль ирландского офиса компании, в связи с чем Франция теряет миллиарды евро. В сентябре 2019 г. Google согласилась выплатить Франции 965 млн евро, чтобы урегулировать спор.

Реакция в мире

Компания Amazon уже заявила, что приветствует новые правила и считает их важным шагом вперед. Компания полагает, что международный консенсус в этом вопросе необходим, чтобы ограничить риск двойного налогообложения и односторонних мер со стороны различных государств.

Представители французского министерства финансов заявили, что считают предложение ОЭСР многообещающей базой для дальнейшей работы, и что Франция затронет эту тему на следующей неделе на собрании «большой двадцатки» в Вашингтоне. Министерство считает, что соглашение по международному налогообложению может быть достигнуто уже в 2020 г.

Напомним, ОЭСР была основана в 1961 г. и в настоящий момент насчитывает 36 стран-участниц. В нее входят страны Евросоюза, США, Канада, Австралия, Япония, Южная Корея, Турция и ряд стран Латинской Америки. Россия не является участницей ОЭСР, но сотрудничает с организацией с 1992 г.