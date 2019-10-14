Новое в СХД
СХД для высокопроизводительных вычислений — на что обратить внимание?
Мобильность
Китай заинтересован в российской мобильной ОС
Облака
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз

Спецпроекты

Финансовый директор Red Hat изгнан из компании без выходного пособия

4842
ПО Свободное ПО Бизнес Кадры
, Текст: Эльяс Касми

Red Hat уволила своего финансового директора Эрика Шандера спустя всего три месяца после слияния с IBM. Причины его увольнения засекречены. Он покинул компанию даже без выплаты в размере $4 млн, обещанной ему за успешное завершение сделки с «голубым гигантом». Преемник Шандера найден – им стала вице-президент Red Hat по финансам и налогам.

Red Hat без главного финансиста

Финансовый директор компании Red Hat Эрик Шандер (Eric Shander) покинул свой пост в результате увольнения. Эту должность в компании он занимал немногим более двух лет.

Причины увольнения Шандера представители Red Hat на момент публикации материала не раскрывали, и сам Шандер отказывался давать комментарии. По информации пресс-секретаря компании, финансовая и бухгалтерская отчетности Red Hat находятся в порядке.

Между тем, страница, посвященная Эрику Шандеру, была удалена с официального сайта Red Hat сразу после его увольнения. Вместе с ней с сайта исчезли и многочисленные упоминания о нем.

Компания Red Hat известна в первую очередь разработкой Red Hat Enterprise Linux (RHEL, ранее – Red Hat Linux) – одной из первых коммерческих операционных систем на базе открытого исходного кода. RHEL легла в основу множества популярных Linux-дистрибутивов, в число которых входят Mandriva (Mandrake), а также бесплатная версия самой RHEL – СentOS и Fedora (Fedora Core).

Red Hat известна в первую очередь разработкой Red Hat Enterprise Linux (RHEL, ранее – Red Hat Linux) – одной из первых коммерческих операционных систем на базе открытого исходного кода. RHEL легла в основу множества популярных Linux-дистрибутивов, в число которых входят Mandriva (Mandrake), а также бесплатная версия самой RHEL – СentOS и Fedora (Fedora Core).

Увольнение без компенсации

На 14 октября 2019 г. не было известно, кто принял решение об увольнении – IBM, купившая Red Hat, совет директоров последней или же сам Эрик Шандер. Известно лишь, что руководство Red Hat и IBM одобрили уход Шандера.

red601.jpg

Эрику Шандеру придется искать новую работу

По данным издания The Wall Street Journal, компанию Шандер покинул без выплаты ему бонуса в размере $4 млн, назначенного после успешной сделки по слиянию с IBM. Шандеру было поставлено условие – он получит свои $4 млн, если проработает в компании не меньше 12 месяцев со дня вступления договора с IBM в силу. Шандер продержался около трех месяцев. Пресс-секретарь Red Hat упомянула нарушение стандартов работы Red Hat в качестве причины увольнения без сохранения выплаты, но в подробности вдаваться не стала.

Преемник найден

После увольнения Эрика Шандера совет директоров Red Hat не стал открывать вакансию финансового директора и искать человека со стороны. На эту должность была назначена Лори Кребс (Laurie Krebs), находившаяся до этого в должности старшего вице-президента по финансам и налогам.

red602.jpg

Шандера в Red Hat заменит Лори Кребс

Как отметила пресс-секретарь Red Hat, в руководстве компании не сомневаются в компетентности Кребс и уверены, что в новой должности она внесет свой вклад в развитие компании. До прихода в Red Hat Лори Кребс работала на финансовых должностях в компаниях Cree и Nortel Networks.

Карьера Шандера

Эрик Шандер стал частью команды Red Hat в 2015 г., заняв должность исполняющего обязанности финансового директора компании. В апреле 2017 г. он занял пост финансового директора компании, о чем сообщил лично глава Red Hat Джим Уайтхерст (Jim Whitehurst).

На протяжении всей своей более чем 25-летней карьеры в мировых ИТ-компаниях на должностях, имеющих отношение к финансам, Шандер практически всегда так и или иначе был связан с IBM. Свое восхождение по карьерной лестнице Шандер начал именно с нее, и в ней он проработал 15 лет на различных финансовых должностях. В 2005 г. он перешел в Lenovo, сразу после того, как та приобрела у IBM ее компьютерное подразделение. CNews сообщал, что сумма сделки составила около $1,75 млрд. В Lenovo Шандер работал на должности финансового директора, и в 2008 г. он снова вернулся в IBM.

red603.jpg

Упоминаний об Эрике Шандере на сайте Red Hat практически не осталось

Этой компании Шандер посвятил еще три года своей жизни – в 2011 г. он ушел из нее и до 2015 г. работал в нескольких ИТ-фирмах. Примечательно, что пока Шандер отсутствовал в рядах IBM, компания продала Lenovo еще один свой бизнес – производство недорогих серверов, которое отошло китайскому вендору в январе 2014 г. вместе с тысячами сотрудников. Сумма сделки составила 2,3 млрд.

Последним на момент публикации материала местом работы Шандера стала Red Hat – куда он перейдет после нее, остается неизвестным.

Слияние с IBM

IBM и Red Hat связывает двадцатилетняя история партнерских отношений, определенно поспособствовавших популяризации Linux и свободного ПО. В 1999 г. было впервые объявлено о том, что дистрибутив Red Hat Linux будет работать на оборудовании IBM. Тогда, по данным IDC, аудитория Linux ограничивалась лишь 10 млн пользователей. Сегодня доля Linux-машин в серверном сегменте превышает 90%.

В середине мая 2018 г. IBM и Red Hat объявили о масштабном расширении сотрудничества в сфере облачных технологий. В рамках нового соглашения IBM расширила свои решения частного облака, а также межплатформенного ПО на Red Hat OpenShift Container Platform в виде сертифицированных контейнеров Red Hat Certified Containers. Кроме того, IBM и Red Hat договорились сотрудничать в предоставлении консалтинговых услуг и услуг по внедрению сервисов через IBM Garage и Red Hat Consulting с поддержкой решений подразделениями IBM Technology support services и Red Hat Services.

Переговоры по сделке между Red Hat и IBM были завершены в IV квартале 2018 г. – «голубой гигант» объявил о достижении договоренности между сторонами в октябре 2018 г. Сумма сделки составила $34 млрд, что на тот момент было на 60% больше рыночной стоимости Red Hat.

Покупка Red Hat ударила по финансам IBM – I квартал 2019 г. оказался для нее провальным с точки зрения финансовых результатов. Размер выручки за отчетный период составил $18,2 млрд вместо ожидаемых $18,46 млрд, и это на 4,7% меньше в сравнении с I кварталом 2018 г. Итоговая чистая прибыль компании в первой четверти 2019 г. достигла $1,6 млрд, сократившись на 5% в годовом исчислении.

Сложившаяся ситуация вынудила IBM прибегнуть к массовым сокращениям – в июне 2019 г. стало известно, что она намерена уволить 1500 человек в своих представительствах по всему миру. Red Hat, со своей стороны, о сокращении штата не объявляла.

Другие материалы рубрики

В России настал «рынок Шредингера»: Аналитики спорят, растут продажи смартфонов или падают

Проигранный в карты крупный производитель восстал из мертвых и выпустил новые дешевые смартфоны

России нужны 145 миллиардов на цифровых двойников

США запрещают криптовалюту Павла Дурова за полмесяца до начала продаж

Акции «Яндекса» обрушились из-за нелепого законопроекта. Компания потеряла $1,5 миллиарда

«Яндекс.такси» испугалось покупать одного из главных конкурентов — такси «Везет»

Техника

Как выбрать хорошую стиральную машину: советы ZOOM

eSIM уже в России: наш опыт использования

Выбираем микроволновую печь: 6 лучших моделей

Mi Band 3 и Mi Band 4: сравниваем фитнес-браслеты Xiaomi
Показать еще
Стратегия месяца

Кто будет управлять облачной частью бизнеса?

Неудивительно, что популярность гибридной модели стремительно растет.

Взгляд месяца

Цифровизация электросетей реализуется преимущественно на отечественных технологиях

Игорь Маковский

генеральный директор «Россети Центр»

Экспертиза: Нужен ли России доступ к «мировому» облаку Игорь Минаев, Veritas: Для успеха в России недостаточно быть в правом верхнем углу квадранта Gartner