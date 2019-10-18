В Huawei полетели головы: В топ-менеджменте нашлись американские шпионы.

Huawei начала увольнять сотрудников, в той или иной степени связанных с США. Своих должностей лишатся те, кто работал или учился в Штатах или имеет вид на жительство в этой стране. Huawei считает, что американская разведка вербует таких людей для слежки в пользу США и стремится помешать ей. Первыми уволенными стали два высокопоставленных топ-менеджера – глава крупного подразделения и директор HiSilicon, «дочки» Huawei по разработке процессоров.



Борьба с «вражескими» разведчиками

Компания Huawei начала увольнять своих топ-менеджеров, у которых могут быть связи с американской разведкой. Своих должностей лишились два важных сотрудника, и это может быть лишь началом затяжной чистки кадров.

По данным Nikkei Asian Review, Huawei давно планировала сократить персонал, но на фоне санкций США и общего ухудшения отношений между Штатами и КНР решила сократить определенных людей, которые могут оказаться американскими шпионами. Речь про сотрудников, имеющих гражданство или вид на жительство США, потому что американская разведка может заинтересоваться в первую очередь именно ими с целью вербовки в свои ряды.

Кто лишился работы

Чистка рядов Huawei началась с директора по технологиям компании HiSilicon Technologies, крупнейшего китайского разработчика различных чипов, в том числе и мобильных процессоров, и по совместительству дочернего предприятия Huawei. Эту должность занимал Сунхом Стив Паак (Sunhom Steve Paak), который теперь вынужден искать другую работу.

Сунхом Стив Паак

Компанию ему составил Ван Синь-ши (Wang Hsin-shih), теперь уже бывший глава подразделения разработчиков Huawei по технологиям. Они оба давно трудятся в своей области – до прихода в HiSilicon Сунхом Стив Паак занимал должность старшего вице-президента по разработке полупроводников, тогда как Ван Синь-ши был президентом тайваньской компании Faraday Technology, «дочки» United Microelectronics, одного из крупнейших контрактных производителей чипов во всем мире.

На момент публикации материала оба топ-менеджера покинули Huawei. Условия их увольнения не раскрываются, как и их планы по дальнейшему трудоустройству. Также остается неизвестным, кто пришел им на смену.

Huawei боится шпионов

Как пишет Nikkei Asian Review, высшее руководство Huawei всерьез обеспокоено тем, что разведывательные органы США могли связаться (или связались) и завербовать нескольких сотрудников компании в офисах, расположенных на территориях Китая и Тайваня. В первую очередь это касается топ-менеджемента компании, и Huawei намерена устранить реальную и потенциальную возможность слежки со стороны США путем вербовки ее сотрудников.

Huawei уволит всех, кто так или иначе связан с США

Угроза увольнения нависла и над теми сотрудниками Huawei, кто по тем или иным причинам находился на территории США в течение длительного времени. Это касается даже тех, кто работал в Штатах по контракту или учился в американских вузах.

Однако одними увольнениями потенциальных американских шпионов Huawei не ограничится. На октябрь 2019 г. ее штат насчитывает свыше 194 тыс. человек в 170 странах мира, и многие иностранные офисы взаимодействуют между собой. Huawei предприняла дополнительные меры, обеспечивающие безопасность таких коммуникаций, с целью снижения вероятности утечки данных, в том числе и в результате деятельности шпионов США.

Увольнения в США

Сокращению топ-менеджмента в Китае и Тайване предшествовали массовые увольнения сотрудников Huawei в США. В конце июля 2019 г. работы лишились 600 сотрудников Futurewei, дочернего предприятия китайского вендора, занимающегося исследованиями и разработками. Впрочем, в возможном шпионаже их никто не подозревал – как отметили представители Huawei, поводом для увольнения послужили «различные действия правительства США, которые привели к сокращению бизнеса Huawei.

600 человек – это свыше 70% штата Futurewei, в начале июля 2019 г. насчитывавшей 850 сотрудников. Изначально Huawei не планировала распускать практически весь штат своей американской «дочки», более того, компания должна была получить масштабные инвестиции в размере $600 млн, что подтвердил лично основатель и генеральный директор Huawei Рен Чжэнфэй (Ren Zhengfei).

Независимая Huawei

Противостояние между Huawei и властями США длится практически два года с того момента, как весной 2018 г. президент США Дональд Трамп (Donald Trump) обвинил Huawei в шпионаже в пользу китайского правительства при помощи своего телеком-оборудования и смартфонов. Доказательства вины по прошествии всего этого времени предоставлены не были, однако это не помешало Трампу ввести ряд санкций, саботирующих деятельность Huawei на мировом уровне.

Наиболее сильный удар Трамп нанес Huawei в мае 2019 г., когда по его указу с китайским вендором отказались сотрудничать многие американские ИТ-компании. В их число вошли, в том числе, Google, Intel, Qualcomm и Broadcom, а затем к ним присоединились сперва Microsoft, а затем и британская ARM. Для Huawei это означало серьезные проблемы в работе, так как Google забрала лицензию на Android, Microsoft – на обновления Windows, а ARM – на свою процессорную архитектуру. Всю эту западную интеллектуальную стоимость Huawei использовала в собственных продуктах.

На октябрь 2019 г. многие компании восстановили партнерские отношения с китайским техногигантом – в частности, Google вернула лицензию на Android, Microsoft после прямых угроз со стороны китайских властей не стала отнимать у Huawei лицензию на саму ОС Windows, а ARM решила не больше не подчиняться правительству чужой для нее страны. Однако за это время зависимость Huawei от западных разработок заметно ослабла.

Huawei доказала свою независимость от американских технологий

Так, 9 августа 2019 г. компания выпустила собственную универсальную платформу Harmony OS для ноутбуков, планшетов, смартфонов, смарт-ТВ и других видов техники, а в начале октября 2019 г. запустила продажи мощных ноутбуков серии MateBook без Windows на борту. Ее заменил дистрибутив Deepin Linux, разработанный в Китае и содержащий значительное количество проприетарных приложений, охватывающих большую часть повседневных пользовательских задач. В конце сентября 2019 г. Huawei анонсировала флагманские смартфоны Mate 30 и Mate 30 Pro с двумя важными особенностями – во-первых, оба смартфона работают на Android 10, но не поддерживают сервисы Google, что стало прецедентом среди гаджетов топового уровня, во-вторых, в их основе лежит новейший чип Kirin 990. Этот процессор разработан компанией HiSilicon, той самой, которую еще вчера возглавлял уволенный Сунхом Стив Паак, и это первый в мире мобильный чип с интегрированным 5G-модемом.