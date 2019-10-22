Intel снизит цены на старые процессоры, которые оказались вдвое дороже новых

Intel намерена снизить цены на прошлогодние Core i9 Skylake-X, которые являются предшественниками недавно представленных Cascade Lake-X. Новые процессоры удивили пользователей рекордно низкой ценой, в результате чего Skylake-X оказались в два раза дороже новинок. Теперь Intel решила исправить перекос.



Skylake-X подешевеют

Компания Intel в ближайшее время намерена снизить цены на процессоры Core i9 семейства Skylake-X, предназначенные для высокопроизводительных систем (HEDT). Об этом сообщает немецкий ресурс ComputerBase со ссылкой на источники в рознице. Речь идет не об изначальных Skylake-X, выпущенных в 2017 г., а об их усовершенствованной версии Skylake-X Refresh, которые были представлены осенью 2018 г.

Skylake-X — это предшественники недавно представленных Cascade Lake-X, которые удивили пользователей своей дешевизной. После объявления цен оказалось, что прошлогодние процессоры стоят в два раза дороже новых. Теперь расценки на Skylake-X будут приведены в логическое соответствие с ценами Cascade Lake-X — более ранние процессоры станут дешевле более поздних.

ComputerBase отмечает, что некоторые продавцы уже начали осторожно снижать цены на Skylake-X, и приводит вероятные окончательные значения цен. Официальное заявление от Intel ожидается в ближайшем будущем. Иностранные технических СМИ сходятся во мнении, что благодарить за снижение цен на процессоры Intel, как новые, так и старые, следует AMD с ее успешными потребительскими чипами Ryzen 3000.

Логика Intel понятна — компания стремится распродать Skylake-X, которые никто не станет покупать, если они будут вдвое дороже собственных преемников. Однако ComputerBase высказывает опасения, что теперь все произойдет с точностью до наоборот: резко подешевевшее старое поколение может подорвать продажи новых моделей — тем более, что в технологическом смысле разница между ними невелика.

История выпуска Skylake-X

Первоначальные Core i9 Skylake-X были представлены в 2017 г. Процессоры изготавливались по улучшенному техпроцессу 14 нм и были рассчитаны на работу с разъемом LGA 2066. Флагманский процессор Core i9-7980XE получил 18 ядер и базовую частоту 2,6 ГГц. 16-ядерный Core i9-7960X работал на базовой частоте 2,8 ГГц, а 14-ядерный Core i9-7940X — на 3,1 ГГц.

Сколько производительности процессоров Intel и AMD приходится на каждой заплаченный покупателем доллар

В октябре 2018 г. на смену Skylake-X пришли Skylake-X Refresh — обновленная и модернизированная версия тех же процессоров. Количество ядер в основном осталось прежним, изменения больше затронули частоту и объем кэша. Например, у флагманского Core i9-9980XE осталось 18 ядер — как у Core i9-7980XE — но базовая частота выросла до 3 ГГц.

Рекордно дешевые Cascade Lake-X

Когда в октябре Intel представила процессоры Core новейшего десятого поколения на базе архитектуры Cascade Lake-X, пользователи были удивлены тем, что цены на них упали почти вдвое по сравнению с предыдущим поколением.

Так, цена флагманского чипа — 18-ядерного Core i9-10908XE с тактовой частотой 3 ГГц — была заявлена на уровне $979. Для сравнения: прошлогодний флагманский 18-ядерный Core i9-9980XE на момент выпуска предлагался по цене $1990, и даже год спустя на сайте Intel на него стояла цена «от $1699».

Семейство процессоров Cascade Lake-X в сравнении с семейством Skylake-X Refresh

Модель Ядра /Потоки Тактовая частота/с Turbo 2.0 Turbo 3.0 Теплопакет Оф. цена Новая цена* Core i9-10980XE 18/36 3,0/4,6 GHz 4,8 GHz 165 W 979 979 Core i9-9980XE 18/36 3,0/4,4 GHz 4,5 GHz 165 W $1,979 ~950 Euro Core i9-9960X 16/32 3,1/4,4 GHz 4,5 GHz 165 W $1,684 ~830 Euro Core i9-10940X 14/28 3,3/4,6 GHz 4,8 GHz 165 W 784 784 Core i9-9940X 14/28 3,3/4,4 GHz 4,5 GHz 165 W $1,387 ~740 Euro Core i9-10920X 12/24 3,5/4,6 GHz 4,8 GHz 165 W 689 689 Core i9-9920X 12/24 3,5/4,4 GHz 4,5 GHz 165 W $1,189 ~650 Euro Core i9-10900X 10/20 3,7/4,5 GHz 4,7 GHz 165 W 590 590 Core i9-9900X 10/20 3,5/4,4 GHz 4,5 GHz 165 W 989 ~550 Euro Core i9-9820X 10/20 3,3/4,1 GHz 4,2 GHz 165 W 889 ~520 Euro Core i7-9800X 8/16 3,8/4,4 GHz 4,5 GHz 165 W 589 ~360 Euro * Цены на Core i-10000 официальные, цены на Core i-9000 неофициальные, по данным поставщика

Источник: CNews Analytics

Для топовых процессоров Intel такое мощное снижение цен является беспрецедентным явлением, поскольку компания всегда старалась избегать резкого обесценивания чипов предыдущего поколения. Цены были снижены перед запуском конкурирующих чипов AMD. Напомним, Intel готова потратить $3 млрд на ценовую войну с конкурентом.

По сравнению с Skylake-X архитектура Cascade Lake-X базируется на той же микроархитектуре Skylake и производится по тому же техпроцессу 14 нм. Отличия новой серии процессоров выражены в подъеме тактовых частот практически у всей новой линейки и улучшении параметров термопакета.

Кроме того, Cascade Lake-X обладают 48 встроенными линиями PCIe, что на четыре больше, чем в чипах предыдущего поколения. Также к новшествам следует отнести поддержку новейшей технологии разгона частот Turbo Boost 3.0, более быстрой оперативной памяти, технологии DL Boost для повышения производительности при векторных вычислениях и программного обеспечения Intel Maximizer для автоматического разгона.