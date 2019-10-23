За счет биометрии россияне смогут пересечь госграницу, не показывая паспорт пограничнику

ФСБ тестирует в аэропорту Шереметьево кабинки автоматической идентификации личности при пересечении границы — по биометрическим документам. Сразу после внедрения кабинок их услугами смогут пользоваться только граждане России, а в будущем — и иностранцы. Последним для этого придется предварительно оставить в России образцы своей биометрии.



Автоматические кабины

Пограничная служба Федеральной службы безопасности (ФСБ) собирается оборудовать в аэропортах специальные кабины, которые будут автоматически пропускать российских граждан через границу по биометрическим документам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сотрудника пограничной службы Руслана Женетля, сделавшего соответствующее заявление на конференции международной выставки «Интерполитех».

По словам Женетля, специальное ПО для проверки документов уже создано, и следующим шагом станет разработка автоматических систем пограничного контроля. Также уже созданы два опытных образца автоматических кабин для пропуска граждан на границе. Испытания кабин были проведены в аэропорту Шереметьево, сейчас образцы дорабатываются.

Женетль пояснил, что ранние образцы кабин не отличались надежностью в вопросах пропуска граждан. В ходе реализации проекта были выработаны соответствующие требования, и наконец «по инициативным разработкам двух фирм» были созданы рабочие образцы. В настоящий момент системы находятся на завершающем этапе разработки. Приказ о принятии их на вооружение начнут готовить к концу 2019 г. — началу 2020 г.

В перспективе планируется распространить работу системы автоматического пропуска и на иностранных граждан. Но для того, чтобы такой контроль стал возможен, иностранцам придется сначала сдать в России образцы биометрии. Делать это они будут только по собственному желанию. Биометрические данные этих граждан будут храниться в России и при следующих их визитах в страну будут использоваться в пограничных кабинах для автоматического пропуска.

В российских аэропортах будут оборудованы кабины автоматического пропуска по биометрическим документам

Напомним, загранпаспорта с электронным чипом в России выдаются с 2006 г., во всех регионах — с 2009 г. С марта 2010 г. их начали выдавать сроком на десять лет. С 2015 г. паспорт в обязательном порядке содержит отпечатки пальцев владельца.

Единая электронная виза

Женетль также сообщил, что пограничная служба намерена в ближайшее время протестировать мобильные средства паспортного контроля. Предполагается, что с помощью этих средств с 2021 г. контролеры смогут «в нестационарных условиях» проверять у иностранцев наличие электронной визы.

Напомним, с 1 января 2021 г. во всех наиболее посещаемых туристами городах России начнет действовать единая электронная однократная виза. По такой визе иностранные граждане смогут провести на территории страны до 16 дней. Министерство иностранных дел уже разрабатывает соответствующие поправки к российскому законодательству.

По электронной визе в Россию можно попасть и сейчас, но только через пункты пропуска, расположенные на территории свободного порта Владивосток и Дальневосточного федерального округа, особой экономической зоны в Калининградской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

С тех пор, как это стало возможно, электронную визу оформили более 220 тыс. иностранцев, причем более 164 тыс. из них действительно посетили по такой визе Россию. С введением новой единой визы в 2021 г. существующий режим пересечения границы по нынешним электронным визам на указанных территориях перестанет действовать.