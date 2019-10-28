Умер один из первых инвесторов Apple

Ушел из жизни основатель инвестиционного фонда Sequoia Capital Дон Валентайн, известный как один из первых инвесторов Apple. В 1970-х гг. он познакомился с молодым сотрудником Atari Стивом Джобсом, и несмотря на его неряшливый вид, вложил в его компанию $150 тыс. С тех пор Sequoia успел стать одним из самых успешных инвестиционных предприятий Кремниевой долины.



Умер Дон Валентайн

Основатель инвестиционного фонда Sequoia Capital Дон Валентайн (Don Valentine) скончался у себя дома в Вудсайде, штат Калифорния, в возрасте 87 лет. Смерть наступила в результате сердечной недостаточности, сообщила изданию Wall Street Journal дочь покойного Хилари Эйн Валентайн (Hilary Ayn Valentine).

Валентайн родился в 1932 г. в Нью-Йорке. На тот момент его отец работал разносчиком молока. Мать мальчика страдала туберкулезом и была домохозяйкой. Валентайн окончил Фордемский университет, где изучал химию. После выпуска устроился работать в военно-промышленную компанию Raytheon в Южной Калифорнии, потом переехал на север штата в район залива Сан-Франциско и начал работать на Fairchild Semiconductor — компанию, которая в 1959 г. создала первую в мире интегральную схему, пригодную к массовому производству.

После семи лет в Fairchild, Валентайн перешел в National Semiconductor. Работая там, он стал вкладывать небольшие суммы в технологические компании, с которыми сталкивался по работе. Так он обратил на себя внимание одного из первых фондов взаимных инвестиций — Capital Group. Фонд решил сделать ставку на Валентайна и в 1974 г. дал ему $3 млн на создание венчурного фонда. В итоге их сотрудничество привело к появлению Sequoia Capital. Как пишет фонд на своем сайте, в его названии Валентайн «передал долговечность и прочность самого высокого из красных деревьев» — секвойи.

Особый подход Валентайна

В 1970-х гг. в числе первых получателей инвестиций Sequoia оказались компании Apple и Atari. Впоследствии фонд инвестировал и в другие компании, добившиеся значительных успехов. В 1980-х гг. это были Cisco и Oracle, в 1990-х гг. — Yahoo и Google, в 2000-х гг. — Airbnb и LinkedIn, в последнее десятилетие — Stripe, Square и WhatsApp.

Валентайн руководил Sequoia Capital до 1996 г., когда его сменили Майкл Мориц (Michael Moritz) и Дуг Леоне (Doug Leone). Еще в течение десяти лет Валентайн посещал партнерские собрания и помогал руководству фонда советом.

Основатель Sequoia Capital Дон Валентайн

Сооснователь Yahoo Джерри Янг (Jerry Yang) вспоминает, что у Валентайна был достаточно жесткий подход к инвестициям. «Было меньше телячьих нежностей с учредителями. Меньше лести. Давайте просто построим бизнес, во что бы то ни стало», — так характеризует он этот подход.

Основатель Atari Нолан Бушнелл (Nolan Bushnell) вспоминает, что Валентайн был лучшим членом совета директоров из всех. «Мы ругались, как кошка с собакой. Но сталь затачивает сталь. На каждом собрании совета он задавал мне о моей компании какой-нибудь вопрос, на который я не знал ответ, и я тут же понимал, что должен его знать», — поясняет Бушнелл.

Отношения с Джобсом

Бушнелл и был тем человеком, который представил Валентайна молодому сотруднику Atari по имени Стив Джобс (Steve Jobs), который лелеял идею своего персонального компьютера, но с которым другие инвесторы не хотели иметь дело из-за его неряшливого вида. В результате этой встречи в 1978 г. Sequoia инвестировал в Apple $150 тыс.

В 2009 г. Валентайн сказал в интервью, что одним из секретов Sequoia является «метод Сократа», когда партнеры постоянно забрасывают друг друга вопросами. В этом же интервью он добавил, что считает Джобса одним из «лучших допрашивающих», которых он когда-либо встречал. «Так или иначе, он знал, на чем сосредоточиться и как выстроить последовательность и серии вопросов, чтобы получить больше ответов».