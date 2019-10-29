Huawei поставила в новый смартфон устаревший процессор, чтобы обойти американские санкции

2195

Чтобы установить сервисы Google на европейскую версию Honor 9X, Huawei поменяла в нем процессор и по документам выдала за другую модель. Это позволило ей использовать сертификат Google, полученный другим смартфоном еще в мае. Схитрить таким образом компания смогла за счет того, что Google в ходе сертификации проверяет не всю аппаратную часть.



Европейский и китайский Honor 9X

Huawei использовала в европейской версии смартфона Honor 9X не тот процессор, что в китайской версии, чтобы избежать американских санкций. Замена процессора позволила компании провести европейский Honor 9X по документам как другую, более раннюю модель, на которую санкции еще не распространялись. Благодаря этому на европейском Honor 9X работают сервисы Google. К такому выводу пришли журналисты издания Android Authority.

Китайская версия Honor 9X оснащена процессором Kirin 810, в то время как в европейской версии производитель использовал более старый Kirin 710F. Кроме этого, между версиями есть еще несколько отличий: в расположении сканера отпечатка пальца и камер. Но самое главное, европейский Honor 9X поставляется с предустановленными сервисами Google, без которых китайская версия может обойтись. Журналистов заинтересовало, как такое могло случиться.

Как оказалось, технический номер модели европейского Honor 9X совпадает с техническим номером совсем другого смартфона — Huawei P Smart Z, который был выпущен в мае 2019 г. Это был первый смартфон Huawei с выдвижной селфи-камерой. У европейского Honor 9X и Huawei P Smart Z много общего: процессор Kirin 710F, экран с диагональю 6,59 дюйма, сканер отпечатка пальца, расположенный на тыльной стороне, и батарея на 4000 мАч. Однако есть и существенные различия: спецификации камеры, конфигурация памяти и внешний вид. На сходство двух смартфонов первым обратил внимание сотрудник немецкого ресурса WinFuture Роланд Квандт (Roland Quandt).

Журналисты пришли к выводу, что вышедший недавно европейский Honor 9X, фактически уже в мае 2019 г. имел разрешение пользоваться сервисам Google, согласно своему номеру модели. Несмотря на то, что он позиционируется как одна модель с китайским Honor 9X, это разные модели, если говорить о номерах.

На европейскую версию Honor 9X установили совсем не тот процессор, что на китайскую

У Huawei есть и другие смартфоны, которые имеют разные рыночные названия, но номер модели у них один. Например, Honor Nova 5T проходит под тем же номером, что и Honor 20, при этом у них много общих характеристик.

Сертификация GMS

Android Authority поясняет, что выдать один телефон за другой, всего лишь заменив процессор, Huawei смогла благодаря тому, как проходит сертификация на использование мобильных сервисов Google (Google Mobile Services, GMS). Все производители, которые хотят установить GMS поверх Android должны получить соответствующую лицензию и заключить соглашение о дистрибуции мобильного приложения (Mobile Application Distribution Agreement, MADA) для каждой конкретной модели.

После этого смартфон проходит несколько тестов на совместимость. Тесты проводятся с помощью набора инструментов Compatibility Test Suite (CTS), который проверяет ПО, аппаратную часть и API устройства. Затем используются наборы Google Mobile Services Test Suite (GTS) и Vendor Test Suite (VTS) — с их помощью тестируют мультимедийные возможности, ядро ОС и подсистему HAL. В ходе сертификации GMS используется не рыночное наименование смартфона, а номер модели.

Главное здесь то, что тестируются в основном две вещи: версия Android и те аппаратные компоненты, на которых она работает. При этом для тестирования производитель может предоставлять не готовые модели, а прототипы или еще находящиеся в разработке версии смартфона. Повторное тестирование требуется только в том случае, если была изменена версия ОС или аппаратные компоненты, на которых производятся вычисления.

Фото: Android Authority У европейского Honor 9X оказался тот же номер модели, что и у Huawei P Smart Z

Некоторые компоненты вообще не тестируются, в том числе те, которые влияют только на внешний вид. Если производитель меняет какие-то из них, Google может об этом не знать, или просто не обращать внимания. В частности, можно изменить конфигурацию памяти, характеристики камеры и дизайн.

Пояснения Huawei

Android Authority спросил у Huawei, как ей удалось выпустить европейский Honor 9X с сервисами Google. В своем ответе компания обошла молчанием этот вопрос, сосредоточившись вместо этого на различиях между Honor 20 и Huawei Nova 5T. Она пояснила, что у этих смартфонов, несмотря на общий технический номер, разная целевая аудитория, разный внешний вид и разные ОС: Magic UI и EMUI соответственно.

Android Authority отмечает, что американские санкции начали действовать в мае 2019 г., и возможно, Honor 9X прошел сертификацию до этого момента. Впрочем, это крайне маловероятно, поскольку смартфон был выпущен через пять месяцев, а это очень долгий срок в мобильной отрасли. К моменту публикации настоящего материала представители Huawei в России не ответили на просьбу CNews прояснить ситуацию.