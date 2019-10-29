Медведев поручил придумать план, как российским интернетчикам победить иностранцев

Медведев дал поручение Минфину, Минпромторгу, Минэкономразвития и ФАС сформулировать предложения, как поставить российские интернет-компании в равные условия с зарубежными конкурентами. Поручение входит в список мер, целью которых является достижения в России экономического роста не ниже 3%.



Поручение премьера

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину, Минпромторгу, Минэкономразвития и Федеральной антимонопольной комиссии (ФАС) представить к 1 июля 2020 г. предложения по выравниванию условий конкуренции российских и иностранных интернет-компаний. Поручение можно найти на сайте правительства России.

Данное поручение входит в список поручений, которые премьер дал Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, и целью которых является координация работ по достижению целевого уровня экономического роста не ниже 3% начиная с 2021 г. В 2018 г. рост экономики в России составил 2%.

Напомним, Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции была создана в конце 2009 г. К ней перешли функции шести действовавших ранее правительственных комиссий, в том числе Комиссии по защитным мерам во внешней торговле и таможенно-тарифной политике. Возглавил комиссию Игорь Шувалов, который на тот момент занимал пост первого вице-премьера. В состав комиссии вошли главы Минрегиона, Минфина, Минэкономразвития, Минобрнауки, Минпромторга и некоторые другие высокопоставленные чиновники.

Конкуренция в сфере интернет-торговли

Напомним, в России уже действуют некоторые меры, направленные на то, чтобы облегчить российским интернет-компаниям конкуренцию с зарубежными гигантами. В частности, такие меры приняты в сфере интернет-торговли — год от года все больше покупок, которые россияне совершают в иностранных интернет-магазинах, облагается таможенной пошлиной.

С начала 2019 г. россияне платят пошлины за ввоз из-за границы интернет-покупок дороже 500 евро. Такова должна быть суммарная стоимость всех заказов на одного человека в течение месяца, при этом общий вес посылок не должен превышать 31 кг. До этого беспошлинно можно было ввозить покупки стоимостью до 1 тыс. евро в месяц — такие правила действовали с начала 2010 г. С начала 2020 г. пошлинами начнут облагаться покупки от 200 евро, одновременно ставка пошлины снизится с 30% до 15% от таможенной стоимости.

Правительство ищет способы облегчить российским интернет-компаниям конкуренцию с зарубежными

Осенью 2017 г. президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров отметил, что иностранные интернет-площадки активно наступают на российский рынок онлайн-ритейла. На тот момент 90% покупок россиян в иностранных интернет-магазинах приходилось на китайские площадки, основная из которых — AliExpress, принадлежащая компании Alibaba Group. По мнению Федорова, при положении вещей, существовавшем на тот момент, российские интернет-магазины могли сохранить свои позиции только в сегменте крупной бытовой техники, так как вести холодильник из Китая пока нерентабельно.

Согласно отчету Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара, подготовленному для Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ), по итогам 2018 г. объем российского рынка электронной торговли составил 1,28 трлн руб. Доля трансграничной торговли в общем объеме составила 28,5%, то есть 363 млрд руб.

Российское ПО на смартфонах

Российские парламентарии недавно проявили инициативу, призванную уравнять шансы российских и зарубежных разработчиков ПО, в том числе интернет-компаний. В результате в настоящий момент на рассмотрении Госдумы находится законопроект, предусматривающий обязательную предустановку российского ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV, предназначенные для продажи в России.

Законопроект был внесен в Госдуму в июле группой депутатов во главе с председателем комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым, представителем ЛДПР. Правовое управление Госдумы жестко раскритиковало документ, но это не помешало ему получить поддержку правительства.

Спор Google и «Яндекса» о предустановке ПО

Пока что российским компаниям приходится в индивидуальном порядке отстаивать право на честную конкуренцию в борьбе с зарубежными гигантами. Одно из самых громких разбирательств в этой сфере касается именно предустановки ПО. Речь идет о многолетнем споре между Google и «Яндексом», в котором победила российская компания.

Напомним, Google является основным конкурентом «Яндекса» на российском рынке мобильного поиска. В 2014 г. российская компания разработала собственную кастомизированную версию Android — Yandex.Kit, в которой были предустановлены поиск и другие приложения от «Яндекса». Некоторые производители смартфонов второго эшелона — Explay, Prestigo, Fly — попробовали выпускать смартфоны на ОС «Яндекса», но затем под давлением Google были вынуждены отказаться от этого.

Оказалось, что условия договора на использование сервисов Google обязывают производителей смартфонов вместе с Google Play предустанавливать и другие приложения от Google, размещать на экране пользователя ярлыки для них в определенном порядке, а также устанавливать по умолчанию поиск от Google. В 2015 г. ФАС обязала Google прекратить подобного рода практику, исключив из договоров с контрагентами соответствующие пункты.

После нескольких штрафов и попыток Google оспорить решение ФАС в суде, стороны нашли компромисс. В частности, Google обязалась отказаться от предустановки своих приложений для Android на эксклюзивной основе, не мешать предустановке приложений конкурентов и не создавать экономических стимулов для предустановки своей поисковой системы в качестве поисковика по умолчанию в Google Chrome.

Также Google обязалась создать для российских пользователей Google Chrome поисковый виджет, который обеспечит им возможность выбрать поисковую систему по умолчанию — Google или «Яндекс». Данный виджет был предустановлен в новые смартфоны на базе Android, в существующих смартфонах он появился после обновления системы. В меню выбора данного виджета была добавлена также российская поисковая система Mail.ru.

Кроме того, в ноябре 2015 г. «Яндекс» подал жалобу на Google в Еврокомиссию, которая на тот момент уже вела антимонопольное расследование против американской корпорации. В июле 2018 г. Еврокомиссия оштрафовала Google на 4,3 млрд евро за злоупотребление лидирующим положением Android на рынке мобильных ОС. А в марте 2019 г. Google заявила, что позволит пользователям Android в Европе самостоятельно выбирать браузер и поисковую систему, которые используются по умолчанию на их устройствах.