Облачные сервисы: история появления, виды, динамика рынка. Подробный обзор

Облачные технологии стремительно ворвались в нашу жизнь, и за 10 с небольшим лет радикально перекроили технологический ландшафт. Рост потребления облачных услуг растет год от года двузначными темпами, и эти темпы сохранятся на ближайшие 3—5 лет. Для поиска поставщиков облачных услуг на портале CNews запущен первый в России ИТ-маркетплейс Market.CNews.

Что такое облако

Понятие «облако» применительно к инфокоммуникационным технологиям начало активно фигурировать на рынке в 2006 г. (хотя его истоки некоторые исследователи прослеживают вплоть до 60-х годов ХХ века). Именно тогда компания Amazon предложила клиентам новый сервис Elastic Computing Cloud, а глава Google Эрик Шмидт в одном из своих выступлений использовал термины Cloud и Cloud Computing. На тот момент концепция не имела однозначного определения и трактовалась в широких пределах, охватывая большой массив различных типов вычислительных систем, предоставляющих удаленный совместный доступ к ИТ-ресурсам по требованию.

С тех пор определение этой концепции многократно уточнялось. Так, в 2011 г. Национальный Институт стандартов и технологий NIST (National Institute of Standards and Technology, USA) в своем документе «The NIST Definition of Cloud Computing» конкретизировал данное понятие.

Согласно определению NIST, «Облачные вычисления — это модель для обеспечения повсеместного, удобного сетевого доступа по требованию к общему пулу настраиваемых вычислительных ресурсов (серверов, систем хранения данных, сетей, приложений, услуг), которые могут быть быстро предоставлены и запущены с минимальными усилиями по управлению или взаимодействие с поставщиком сервиса».

Также в документе уточняется, какими именно характеристиками должно обладать облако. В числе основных названы такие факторы, как: обеспечение высокой степени автоматизации процесса самообслуживания (On-demand self-service); широкополосный сетевой доступ (Broad Network Access); оперативная и условно неограниченная масштабируемость вычислительных ресурсов (Rapid elasticity), их объем может как наращиваться, так и сокращаться без каких-либо дополнительных сложностей; эффективное объединение и распределение ресурсов (Resource pooling); высокая управляемость системы и измеряемость всех параметров сервиса (Measured service).

Более короткое и не столь формальное определение дает компания Gartner, по версии которой: «Облачные вычисления — это стиль вычислений, в котором масштабируемые и гибкие ИТ-ресурсы предоставляются по модели как услуга с использованием интернет-технологий».

Типы облаков

Облака бывают трех типов: публичные (Public Cloud), частные (Private Cloud) и гибридные (Hybrid Cloud).

Публичное облако — это модель использования ИТ-ресурсов, при которой доступ к вычислительной инфраструктуре представляется через интернет неограниченному количеству независимых клиентов. Владельцем всех аппаратных и системных программных ресурсов является компания-оператор. Пользователи платят только за использованное машинное время и дисковые ресурсы. В рамках выделенных ресурсов, каждый из них может размещать и удалять свои данные и устанавливать и деинсталлировать прикладное ПО. Выделение ресурсов оператором происходит динамически — в автоматическом режиме, либо по заявке заказчика.

Частное облако работает по схожему принципу с той разницей, что вся вычислительная и системная инфраструктура принадлежит одной компании. При этом «физическая» часть облака (серверы, СХД, сетевое оборудование) может размещаться как в собственном ЦОДе организации, так и в в машинном зале арендованного (полностью или частично) дата-центра.

Гибридное облако представляет собой симбиоз двух первых концепций и объединяет в своем составе как частные, так и публичные облака.

Общая схема построения гибридного облака

Виды облачных сервисов

Облачные сервисы распределяются бывают трех типов:

«Инфраструктура как услуга» — IaaS (Infrastructure as a Service),

«Платформа как услуга» — PaaS (Platform as a Service),

«Программное обеспечение как услуга» — SaaS (Software as a Service).

IaaS предполагает высокую степень виртуализации аппаратных ресурсов и предоставление клиентам виртуальных машин по требованию. Основными характеристикам, которыми в данном случае оперирует заказчик, являются количество и тактовая частота виртуальных процессорных ядер, объем оперативной памяти и дискового пространства. Стоимость сервиса зависит от показателей требуемой вычислительной мощности и продолжительности пользования облачными ресурсами. Отдельно может взиматься плата за дополнительные дисковые ресурсы и вспомогательные сервисы. Количество ИТ-ресурсов может как наращиваться, так и сокращаться в любой момент по требованию клиента.

PaaS подразумевает, что вместе с виртуальными вычислительными ресурсами заказчик получает также программную среду, включающую операционную систему, ПО промежуточного уровня (middleware), инструменты для разработки и тестирования ПО (Frameworks), а также систему управления базами данных (СУБД).

SaaS обеспечивает пользование конкретным программным продуктом (CRM-системой, офисными приложениями, бухгалтерским сервисом и т.д.) по модели «как услуга». При этом сам программный продукт развернут на физических мощностях оператора и не требует локальной установки у пользователя. В свою очередь, клиент не имеет доступа к вычислительной или системной инфраструктуре и оплачивает только время пользования программным обеспечением или стоимость лицензии.

Различие между различными видами облачных услуг: за что отвечает клиент за что — провайдер

Все многообразие облачных сервисов укладывается в три вышеописанные модели, тем не менее, существует и более глубокое деление, с конкретизацией видов услуг. Их перечень постоянно расширяется по мере появления новых типов сервисов. Такая ситуация даже породила термин EaaS (Everything as a Service) или XaaS — «Все как сервис».

Самые распространенные виды облачных сервисов

Название услуги (англ.) Название услуги (рус.) Описание Disk as a Service (DaaS) Диск как услуга Предоставление облачного хранилища фиксированного или условно неограниченного объема для хранения пользовательских или корпоративных данных Business Process as a Service (BPaaS) Бизнес-процесс как услуга Комплексная автоматизация бизнес-процессов предприятия с помощью облачных сервисов Storage as a Service СХД как услуга Система хранения данных или сеть хранения данных (SAN), развернутая в облаке. Отличается от DaaS, в частности, более широким набором возможностей по работе с данными (сжатие, дедупликация, создание мгновенных снимков и т.д.) Security as a Service (SECaaS) Кибербезопасность как услуга Защита ИТ-инфраструктуры заказчика из облака. Backup as a Service (BaaS) Восстановление данных как услуга Особый вариант облачной СХД или облачного диска, предназначенный для хранения резервных копии данных с возможностью максимально быстрого их восстановления в случае сбоя основной ИТ-системы зкакзчика Recovery as a Service (RaaS) Аварийное восстановление как услуга Сервис создает полную виртуальную резервную копию ИТ-инфраструктуры клиента. В случае серьезной аварии или сбоя основной системы, ее восстановление происходит в облаке провайдера Logging as a Service (LaaS) Журналирование как услуга Фиксация и хранение информации о любых действиях, происходящие с важными данными. Все изменения записываются в лог-файлы и хранятся в облаке Virtual PBX as a Service Виртуальная АТС как услуга Предоставление в аренду услуг облачной АТС Unified Communications as a Service (UCaaS) Унифицированные коммуникации как услуга Предоставление в аренду системы Unified Communications, развернутой в облаке провайдера Video Conferencing as a Service (VCaaS) Видеоконференцсвязь как услуга Предоставление в аренду системы ВКС развернутой в облаке провайдера Document Automation as a Service (DAaaS) Электронный документооборот как услуга Предоставление в аренду систем электронного документооборота, развернутых в облаке провайдера CCTV as a Service Охранное видеонаблюдение как услуга Сервис, развернутый в облаке провайдера, предоставляющий функциональные возможности сетевого видеорегистратора, а также позволяющий осуществлять управления камерами наблюдения и видеоархивом. Accountancy as a Service (AaaS) Бухгалтерский учет как услуга Предоставление в аренду ресурсов программной платформы для бухгалтерского учета, развернутой в облаке провайдера Inventory Accounting as a Service (IAaaS) Складской учет как услуга Предоставление в аренду программных сервисов складского учета, развернутых в облаке провайдера Workplace as a Service (WaaS) Рабочее место как услуга Разворачивание виртуальной ИТ-инфраструктуры для организации рабочих мест сотрудников облаке. Может включать как сугубо вычислительные ресурсы, так и программные компоненты

Мировой рынок облачных сервисов

Мировой рынок облачных сервисов растет с момента своего появления. По данным Gartner, его общий объем в 2018 г. достиг $182,4 млрд. По итогам 2019 г. ожидается, что эта цифра вырастет еще на 17,5% и составит $214,3 млрд.

Динамика мирового рынка облачных сервисов

Наибольший объем продаж в 2018 г., по данным Gartner, приходится на SaaS — $80 млрд. К 2022 г. он, по прогнозам, должен вырасти до $143,7 млрд. Вторую позицию занимает класс сервисов BPaaS, на который в 2018 г. пришлось $45,8 млрд. IaaS — на третьем месте с объемом $30,5 млрд, далее идут PaaS ($15,6 млрд) и SECaaS ($10,5 млрд).

Объем мирового рынка облачных сервисов в 2017–2022 годах ($ млрд)

Тип сервиса/год 2017 2018 2019 2020 2021 2022 SaaS (Software as a Service) 60,2 80 94,8 110,5 126,7 143,7 BPaaS (Business process as a Service) 42,6 45,8 49,3 53,1 57 61,1 IaaS (Infrastructure as a Service) 30 30,5 38,9 49,1 61,9 76,6 PaaS (Platform as a Service) 11,9 15,6 19 23 27,5 31,8 SECaaS (Security as a Service) 8,7 10,5 12,2 14,1 16 17,9 Всего 153,2 182,4 214,3 249,8 289,1 331,2

По данным IDC, основными потребителями облачных услуг в мире по итогам 2018 года являлись такие сферы как здравоохранение ($12,1 млрд), госсектор ($8,4 млрд), финансовые организации ($7,3 млрд), ритейл ($6,1 млрд), производственные предприятия ($3,6 млрд).

Лидеры и нишевые игроки рынка IaaS

Лидером мирового рынка публичных облачных сервисов является Amazon Web Services (AWS). По данным Canalys, в 2018 г. общий объем продаж этой компании достиг $25,4 млрд. На втором месте — Microsoft Aure с показателем $13,5 млрд, третье место мирового рейтинга принадлежит Google Cloud — $6,8 млрд. Alibaba и IBM заработали на облаках примерно по $3 млрд каждая. Эти же компании отмечает Gartner в своем магическом квадранте.