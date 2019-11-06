Депутаты снижают штрафы за хранение данных россиян за рубежом после того, как сами их подняли

После того, как Госдума приняла в первом чтении законопроект, повышающий штрафы за хранение персональных данных россиян за рубежом до 18 млн вместо 3 тыс. руб., новые штрафы было решено немного снизить ко второму чтению. Однако максимальное наказание для юрлиц — те самые 18 млн руб. — осталось без изменений.



Изменения в законопроекте

Многомиллионные штрафы за хранение персональных данных россиян за рубежом, уже утвержденные Госдумой в первом чтении нового законопроекта, были снижены ко второму его чтению. Соответствующие поправки к законопроекту уже поступили, пишет ТАСС со ссылкой на депутата Даниила Бессарабова, одного из авторов документа. Изменения были одобрены комитетом Госдумы по государственному строительству и законодательству, который рекомендовал законопроект к принятию во втором чтении.

Та редакция законопроекта, которая была принята в первом чтении, предусматривала штрафы за первичное нарушение для граждан от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для должностных лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. руб., и для юрлиц — от 2 млн до 6 млн руб. При повторном нарушении штрафы для граждан должны были составлять от 50 тыс. до 100 тыс. руб., для должностных лиц — от 500 тыс. до 1 млн руб., а для юрлиц — от 6 млн до 18 млн руб.

Ко второму чтению штрафы за первичное нарушение для должностных лиц были снижены до суммы от 100 тыс. до 200 тыс. руб., а для юрлиц — до суммы от 1 млн до 6 млн руб. За повторное нарушение были снижены только штрафы для должностных лиц — они будут составлять от 500 тыс. до 800 тыс. руб. Остальные штрафы, включая максимальные для юрлиц, остались прежними.

История законопроекта

Законопроект «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», предусматривающий новые штрафы за хранение данных россиян за рубежом, был внесен в Госдуму 13 июня 2019 г. депутатами от партии «Единая Россия» Виктором Пинским и Даниилом Бессарабовым. В первом чтении документ был принят в начале сентября.

Депутаты снизят многомиллионные штрафы за хранение персональных данных россиян за рубежом

Согласно действующему законодательству, за хранение данных россиян за рубежом компаниям грозят принудительные выплаты в размере 3 тыс. руб. Авторы нового законопроекта в пояснительной записке назвали нынешний размер штрафов «незначительным для крупных интернет-организаций, явно несоразмерным характеру правонарушения и не способным побудить к соблюдению российского законодательства».

Кому это грозит

Закон о локализации персональных данных россиян в ЦОДах на территории России, поправки к которому и содержит новый законопроект, был подписан Президентом России Владимиром Путиным 31 декабря 2014 г. В силу документ вступил 1 сентября 2015 г. С тех пор такие компании как Apple, Google, Alibaba, eBay, PayPal, Uber, Viber и другие успели озаботиться вопросом перенесения персональных данных россиян в Россию.

Новые штрафы направлены в первую очередь против крупных иностранных корпораций, которые не приняли соответствующих мер. Некоторые из них за четыре года действия закона были оштрафованы на 3 тыс. руб. К их числу относятся Facebook и Twitter, которым Роскомнадзор в декабре 2018 г. направлял требования о предоставлении сведений по локализации данных российских пользователей на территории России. В январе 2019 г. регулятор завел на них дело, а в апреле 2019 г. обеим компаниям был назначен штраф на указанную сумму. В обоих случаях постановление вынес Мировой суд Таганского района Москвы. Следует отметить, что Twitter еще в апреле 2017 г. заявлял о готовности перенести персональные данные россиян в Россию.

В ряде случаев компаниям могут грозить не только крупные штрафы, но и блокировки их веб-ресурсов в российском сегменте интернета. Так произошло с крупной социальной сетью LinkedIn, заблокированной в ноябре 2016 г. Постановление о блокировке выдал тот же Таганский суд Москвы, а соответствующий иск за несоблюдение требований по локализации персональных данных российских граждан подал Роскомнадзор.