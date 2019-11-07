Билл Гейтс: Windows Mobile чуть не захватила мир. Но мы облажались из-за Internet Explorer и властей США

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Билл Гейтс рассказал, что, по его мнению, стало причиной проигрыша Microsoft в борьбе за рынок мобильных операционных систем. Он обвинил во всем американские власти, 20 лет назад постоянно отвлекавшие его от работы из-за конфликта вокруг браузера Internet Explorer.

Минюст против Windows Mobile

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) назвал главную причину провала Windows Mobile на рынке мобильных операционных систем. Она никак не связана ни Android, ни iOS, ни с любой другой конкурирующей платформой – Билл Гейтс винит власти США.

В интервью телеканалу CNBC Билл Гейтс заявил, что крах Windows Mobile стал следствием антимонопольного расследования против Microsoft, инициированного Министерством юстиции США в конце 1990-х годов XX века. По его словам, руководству корпорации, в том числе и ему самому, пришлось сосредоточиться на решении этой проблемы (Билл Гейтс неоднократно лично выступал перед сенатом США, давая показания). Это отвлекало его от основной работы, в частности, от проработки стратегии захвата мобильного рынка. «Все сейчас пользовались бы устройствами на Windows Mobile, если бы не антимонопольное расследование. Мы были так близки к своей цели, но я облажался (I screwed that up) из-за того, что отвлекся», – отметил Гейтс.

История расследования

Антимонопольный процесс над Microsoft начался в 1998 г., когда Министерство юстиции США и прокуроры 19 штатов подали иск против компании в окружной суд Колумбии, США. Причиной стало решение Департамента о том, что Microsoft пытается захватить рынок браузеров за счет интеграции своего Internet Explorer в настольные ОС Windows. Это существенно мешало разработчикам конкурирующих браузеров продвигать свои продукты.

Билл Гейтс дает показания по антимонопольному расследованию перед Судебным комитетом Сената США 3 марта 1998 года

Судебные разбирательства затянулись на несколько лет, и в апреле 2000 г. судья Томас Пенфилд Джексон (Thomas Penfield Jackson) объявил незаконными попытки Microsoft захватить рынок веб-браузеров путем их встраивания в свои операционные системы. Microsoft признали монополией и приговорили к разделению на две компании, на что она подала апелляцию. Апелляционный суд Округа Колумбия завершил ее рассмотрение летом 2001 г. – Microsoft была признана монополией, но решение судьи по ее разделению было отменено.

По иронии судьбы, 5 ноября 2019 г. Internet Explorer занимал лишь немногим более 5% мирового рынка браузеров, по данным StatCounter. Кроме того, Microsoft даже призывает отказываться от него в пользу Edge, потомка IE с 4,4-процентной доле рынка, недавно «переехавшего» на движок Chromium. Другими словами, антимонопольное расследование властей США привело лишь к тому, что Microsoft потеряла позиции на рынке мобильных ОС, а ее браузер и без того был забыт большинством пользователей.

«27-летняя» Windows Mobile и потенциальное участие Motorola

Работа Microsoft над созданием мобильной версии Windows началась задолго до антимонопольного расследования – в 1990 г., когда стартовала разработка Windows CE. Релиз первой стабильной версии состоялся в 1992 г., а в 2000 г., после завершения расследования, свет увидела первая версия Windows Mobile, известная на тот момент как Pocket PC 2000.

В основу Pocket PC 2000 легло ядро Windows CE, а в 2003 г. систему переименовали в Windows Mobile с приставкой «2003». Словосочетание «Windows Mobile» в названии ОС просуществовало до февраля 2010 г., когда Microsoft переименовала ее Windows Phone. В 2016 г., корпорация вернулась к прежнему наименованию, выпустив Windows 10 Mobile, и она стала последней мобильной ОС Microsoft. Поддержка Windows Mobile и Windows Phone была прекращена осенью 2017 г., а последние патчи безопасности для Windows 10 Mobile выйдут в декабре 2019 г.

По состоянию на ноябрь 2019 г. ни один производитель в мире не выпускает смартфоны на базе Windows 10 Mobile. Билл Гейтс в своем интервью отметил, что Motorola могла наладить крупносерийный выпуск таких гаджетов, но добавил, что его компания «всего на три месяца» опоздала с выпуском необходимого релиза. Гейтс не уточнил, на какой временной промежуток он указывает, но Motorola имела опыт по мелкосерийному выпуску смартфонов на базе Windows Mobile. К примеру, в декабре 2003 г. она начала продажи раскладушки Motorola MPx200 на базе Windows Mobile 2003. Массовый выпуск своих первых Android-смартфонов линейки Droid Motorola начала более 10 лет назад, в октябре 2009 г. Первый Android-смартфон Motorola, известный как Droid, Droid 1 и Milestone, работал на базе Android 2.0.

Конкуренция с Android

Билл Гейтс неоднократно сокрушался по поводу провала его компании на рынке мобильных ОС. Так, в июле 2019 г. он назвал проигрыш Google с ее Android «величайшей ошибкой Microsoft в истории».

Между тем, у Microsoft было существенно больше времени на захват мобильного рынка. Разработав Windows CE в 1992 г. и превратив ее в Windows Mobile в 2000 г., корпорация опередила Google на пять лет – интернет-гигант купил Android, на тот момент представлявший собой операционную систему для фотоаппаратов, в 2005 г. Еще три года Google потребовалось на переработку системы – она должна была выйти в 2007 г. на классических сотовых телефонах, но после релиза iPhone было принято решение переработать ее под управление касаниями. В результате Android 1.0 увидел свет в сентябре 2008 г., спустя восемь лет с момента выхода Pocket PC 2000. И первым смартфоном на его основе стал HTC Dream (официально выпущен сотовым оператором T-Mobile под названием T-Mobile G1 в сентябре 2008 г.).

К слову, Android понадобился Google, по данным The Verge, исключительно для конкуренции Microsoft. Она заплатила за него $50 млн, и бывший СЕО Google Эрик Шмидт (Eric Schmidt) подтвердил, что его компания была «очень обеспокоена, что стратегия Microsoft по захвату рынка мобильных ОС окажется успешной». На момент публикации материала, по статистике StatCounter, Android удерживал практически 77-процентную долю рынка, а все мобильные версии Windows довольствовались долей в размере 0,15% исключительно за счет смартфонов, выпущенных несколько лет назад и до сих пор находящихся в пользовании.