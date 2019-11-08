Безопасность
Михаил Родионов, Fortinet: ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз
Мобильность
Как уязвимости в Android поставили под удар российский бизнес
Новое в СХД
От гиперконвергентности к мультиоблаку — что нового предлагают в сфере VDI

Спецпроекты

Сотрудники ТТК победили во всероссийских соревнованиях World Skills Hi-Tech 2019

ПО Софт Бизнес Кадры Телеком Техника
Сотрудники российской телекоммуникационной компании ТТК одержали победу в соревнованиях World Skills Hi-Tech 2019. Представители дочерней компании РЖД продемонстрировали выдающийся уровень знаний в области квантовых технологий.

Успех сотрудников ТТК

Сотрудники ТТК, дочернего предприятия «Российских железных дорог» (РЖД), стали победителями всероссийских соревнований профессионального мастерства World Skills Hi-Tech 2019 в компетенции «Квантовые технологии». Команда выступала под флагом РЖД. Подведение итогов конкурса прошло в конце минувшей недели в Екатеринбурге.

В составе команды, одержавшей победу в соревнованиях, выступали сотрудники ТТК Леонид Шаров, главный специалист отдела развития первичной сети департамента технической политики и развития, и Евгений Зелютков, руководитель проекта департамента стратегии и развития бизнеса.

По условиям конкурса, участники команд собирали и настраивали квантовые коммуникационные системы, выполняли локализацию и устранение неисправностей, демонстрировали мастерство в программировании и вычислениях на квантовом компьютере.

ttk1000.jpg

Сотрудники ТТК победили во всероссийских соревнованиях World Skills Hi-Tech 2019

Леонид Шаров блестяще справился со всеми конкурсными заданиями, опередив сильных соперников из других технологических компаний, таких как, например, «Росатом». Его коллега Евгений Зелютков выступал в качестве эксперта-компатриота, проводил подготовку и сопровождение участника на чемпионате, следил за соответствием конкурсных процедур регламенту чемпионата.

РЖД и квантовые технологии

По словам генерального директора ТТК Романа Кравцова, внедрение квантновых технологий является важным и перспективным направлением технологического развития, которому уделяется высокое внимание в холдинге РЖД.

«ТТК, как провайдер цифровых сервисов, активно участвует в исследовании и внедрении квантовых коммуникаций, – отметил Кравцов. – Ключевое условие этого процесса – наращивание компетенций технического персонала. Победа сотрудников ТТК во всероссийских соревнованиях World Skills Hi-Tech 2019 демонстрирует высокую профессиональную подготовку наших специалистов и готовность компании решать амбициозные технологические задачи».

Другие материалы рубрики

Власти Москвы потратят 1,2 миллиарда на «железо» для системы распознавания лиц

Минкомсвязи забраковало закон о блокировках пользователей мессенджеров и электронной почты

Продажи смартфонов Sony показали худший результат за 10 лет

Восьмилетнее воровство военных данных обнаружили после ухода хакеров на пенсию

Депутаты вводят госмонополию на выдачу электронной подписи

Власти заставили «Ростелеком» заново закупать 350 тыс. планшетов с отечественной ОС

Техника

Лучшие компактные пылесосы: выбор ZOOM

Обзор realme XT: первый в мире смартфон с 64 Мп камерой

Обзор смартфона Neffos X20 Pro

Обзор смартфона Haier Infinity I6
Показать еще
Стратегия месяца

Кто будет управлять облачной частью бизнеса?

Рынок средств управления мультиоблачными и гибридными моделями стремительно растет.

Технология месяца

6G перебьет аппетит к 5G?

Сети 6G, как ожидают аналитики, начнут появляться уже через пять-десять лет.

Полезные ИТ-мощности для тихвинской Промплощадки холдинга ОВК Все, что нужно знать о миграции в облако: пошаговая инструкция и реальные кейсы