Минкомсвязи забраковало закон о блокировках пользователей мессенджеров и электронной почты

Нет технической возможности

Минкомсвязи считает технические нереализуемым законопроект о блокировке пользователей мессенджеров и почтовых сервисов, внесенный на рассмотрение в Госдуму в начале октября 2019 г. группой сенаторов во главе с Андреем Клишасом. Такую категоричную позицию ведомства официально озвучил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

«(Законопроект — прим. CNews) нарушает принцип сетевой нейтральности, технически нереализуем, не поддерживаем», - заявил Алексей Волин, сообщило агентство ТАСС.

Согласно положениям принципа сетевой нейтральности, провайдеры не имеют права делать предпочтения по скорости доступа в интернет одним ресурсам и замедлять другие.

Что еще не заблокировали

Законопроект о вводе блокировки пользователей мессенджеров и электронной почты за распространение запрещенной в России информации, внесенный председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом в соавторстве с сенаторами Александром Башкиным, Людмилой Боковой и Александром Карлиным, «позволит не только более эффективно противодействовать угрозам, но и обеспечит соблюдение прав граждан, гарантированных конституцией». Клишас и Бокова, в частности, также являются соавторами принятого ранее закона «О суверенном интернете».

Алексей Волин, заместитель главы Минкомсвязи

В пояснительной записке в качестве причин разработки законопроекта его авторы отметили, что в последнее время участились случаи распространения заведомо ложных угроз совершения террористических актов, которые приходят на электронные почтовые ящики госорганов и объектов инфраструктуры. За этим, как правило, следует эвакуация граждан из мест массового пребывания, указанных в письме как цель теракта. В результате нарушается нормальная работа организаций и объектов инфраструктуры, что влечет за собой значительный экономический ущерб.

«Принятие законопроекта позволит существенно снизить число ложных террористических сообщений, распространяемых посредством сервисов электронной почты, создаст правовые условия для привлечения злоумышленников к ответственности, сократит экономический ущерб от таких сообщений», отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению авторов законопроекта, российское законодательство в нынешнем виде позволяет предположить, что оператор мессенджера или электронной почты может просматривать сообщения пользователей с целью возможной блокировки. Речь о п. 2 ч. 4.2 статьи 10.1 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», где содержатся положения, обязывающие организаторов сервисов обмена сообщениями проверять содержимое сообщений с целью оценить правомерность их отправления.

Законопроект, в свою очередь, предлагает исключить соответствующие положения из закона «Об информации», поскольку они противоречат статье 23 Конституции России, гарантирующей в числе прочего тайну переписки. Взамен предлагается блокировать пользователей только по требованию и на основании данных уполномоченного госоргана.

Андрей Клишас, председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству

Законопроект возлагает на оператора обязанность «исключительно по блокировке передачи пользователем электронных сообщений и только на основании информации и соответствующего требования уполномоченного федерального органа исполнительной власти. Это позволит не только более эффективно противодействовать угрозам, но и обеспечит соблюдение прав граждан, гарантированных конституцией», отмечал ранее Андрей Клишас, комментируя идею законопроекта о блокировке пользователей.

В рамках законопроекта предлагалось введение определения «организатор сервиса обмена сообщениями», под которыми подразумеваются как мессенджеры, так и сервисы электронной почты. Если пользователь мессенджера или электронной почты будет замечен в передаче сообщений с запрещенной информацией или с информацией, распространяемой с нарушением законодательства России, уполномоченный федеральный госорган имеет право потребовать у владельца сервиса блокировку этого пользователя в течение суток.

Законопроект также предполагает обязать провайдеров услуг электронной почты и мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру мобильного телефона, для чего организаторам сервисов понадобится заключение соответствующего договора с сотовыми операторами.

Финансовые наказания для провайдеров

Законопроект в случае его ратификации также предусматривает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые предусматривали бы штрафные санкции в размере до 1 млн руб. за отказ блокировки таких пользователей.

В настоящее время статья 13.39 КоАП предусматривает ответственность для организаторов сервисов обмена мгновенными сообщениями (мессенджеров). Неисполнение организатором сервиса обязанностей, прописанных в законодательстве, карается штрафами в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб. для граждан, от 30 тыс. до 50 тыс. руб. для должностных лиц и от 800 тыс. до 1 млн руб. для юрлиц.

В случае принятия законопроекта предполагалось исключить из текста статьи 13.39 КоАП слово «мгновенные», чтобы штрафные санкции также охватывали сервисы электронной почты.

Еще одна попытка

Ранее, в июле 2019 г., в Госдуму был внесен законопроект об идентификации пользователей электронной почты, который также был разработан Клишасом, Боковой, Башкиным и Карлиным. Этот законопроект вводил понятие организатора сервиса электронной почты и обязывал их идентифицировать своих пользователей посредством номеров сотовых телефонов. По словам Андрея Клишаса, июльский и октябрьский законопроекты являются «разными редакциями одно и той же инициативы». Именно неточности в их разграничении стали причиной отзыва первого законопроекта из Госдумы.

Кроме того, в первом законопроекте речь шла о блокировке отдельных сообщений, но в новой версии авторы предлагают полностью отрезать пользователя от возможности обмена сообщениями.

Закон о мессенджерах был принят Госдумой в июле 2017 г. Согласно закону, организаторы сервисов обмена мгновенными сообщениями обязаны идентифицировать пользователей по номерам сотовых телефонов. Закон вступил в силу с 1 января 2018 г., однако Правительство приняло необходимый для его работы подзаконный акт только осенью 2018 г.