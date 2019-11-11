Проигранный в карты крупный производитель смартфонов вернулся к жизни с неожиданным устройством

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Gionee вернулась в строй после банкротства в 2018 г. на фоне проигрыша денег компании ее основателем. Но вместо новых смартфонов она разработала классический сотовый телефон без операционной системы.

Возвращение к истокам

Компания Gionee, разработала новый телефон А326, тем самым ознаменовав свое возвращение на мобильный рынок после банкротства. Скандальное банкротство компании было вызвано тем, что ее основатель Лю Лоранг (Liu Lirong) проиграл в казино десятки миллионов долларов, принадлежавших компании.

Воскресшая Gionee в отличие от подавляющего большинства конкурентов, решила выпустить не смартфон, а именно классический телефон, и в итоге А326 оказался обычной «раскладушкой» без полноценной операционной системы.

Релиз А326 оказался неожиданным – ему не предшествовали ни анонсы, ни утечки информации. К тому же, Gionee вела разработку как минимум двух новых смартфонов среднего и базового уровня, о чем CNews сообщал в октябре 2019 г. Оба гаджета поступили на тестирование к китайскому регулятору TENAA, но так и не были показаны официально.

Некоторые подробности

Анонс раскладушки А326 Gionee не сопроводила развернутыми техническими подробностями, пишет BoyGeniusReport. Тем не менее, известно о наличии в телефоне двух слотов под SIM-карты с двойным же режимом ожидания, классической аппаратной клавиатуры и двух несенсорных дисплеев – одного внутри раскладывающегося корпуса, второго (вспомогательного) на верхней его крышке.

A326, первый гаджет Gionee после банкротства

Телефон оборудован стандартным интерфейсом microUSB 2.0, что может указывать на отсутствие быстрой зарядки, и всего лишь одной основной камерой. Селфи-модулем аппарат не обладает – его нет ни на верхней крышке, ни рядом с основным дисплеем.

Целевая аудитория

Gionee разрабатывала А326 преимущественно для внутреннего рынка Китая, поскольку, несмотря на засилье доступных смартфонов Xiaomi, Meizu, Huawei и других китайских вендоров, классические раскладушки, по данным GizChina, по-прежнему востребованы в этой стране. Появление телефона за пределами КНР на момент публикации материала представителями Gionee не обсуждалось.

Возможно, это связано с непрекращающимся падением спроса на обычные сотовые телефоны по всему земному шару. В сравнении даже с самыми доступными Android-смартфонами они всегда проигрывают по своим возможностям, не поддерживая полноценную установку приложений, а в некоторых случаях еще и по цене. Для примера, в российской рознице классическая раскладушка Nokia 2720 Flip 2019 модельного года стоит 6500 руб., а Android-смартфон Xiaomi Redmi 6A с батареей 4000 мАч оценивается в 5540 руб.

Классический облик Gionee A326

Стоимость Gionee A326 на момент публикации материала оставалась неизвестной. Не исключено, что она тоже окажется на уровне хоть и бюджетных, но все же смартфонов.

Проигрыш в карты и банкротство

Компания Gionee существует с 2002 г., то есть ей практически 18 лет. На протяжении первых 10 лет своего существования она демонстрировала активный рост, и к 2012 г. ее доля китайского рынка мобильных устройств составила 4,7%. В 2013 она начала пытаться открывать для себя рынки других стран, таких как Алжир, Бангладеш, Вьетнам, Мьянма и ряда других. Спустя еще три года, к 2016 г. доля компании на рынке КНР составила 6%, а суммарный объем продаж превысил 40 млн смартфонов.

Проблемы у Gionee начались в 2017 г. – расширив штат до 3000 сотрудников, к тому моменту она накопила долги перед 650 кредиторами на общую сумму свыше на $3 млрд, к тому же, она задолжала неопределенную сумму поставщикам комплектующих для ее смартфонов.

Немалую роль в падении Gionee сыграл ее гендиректор Лю Лоранг – на протяжении всех лет существования компании мог пользоваться ее деньгами в своих личных целях, и в ноябре 2018 г. он реализовал эту возможность.

Лю Лоранг сыграл немалую роль в банкротстве своей компании

Лю Лоранг, сообщал CNews, проиграл в казино более $144 млн, принадлежавших компании, хотя китайский сайт Jiemian опубликовал информацию о сумме в $1,4 млрд. После случившегося Gionee потеряла около половины своих сотрудников, решивших подыскать работу в более стабильной компании. Практически сразу после этого Лю Лоранг подал заявление о банкротстве Gionee, которое было удовлетворено 20 декабря 2018 г. Шэньчжэньским народным судом.

После удовлетворения ходатайства о банкротстве Лю Лоранг неоднократно намекал на возможный возврат Gionee на рынок мобильных устройств, в частности, в сегмент смартфонов. Частичный возврат, с учетом анонса раскладушки А346, был осуществлен, а вот судьба самого Лю Лоранга на 11 ноября 2019 г. оставалась неизвестной. Также не раскрывался и состав руководства возрожденной Gionee – неясно, кто занял пост ее генерального директора, и имеет ли сам Лю Лоранг отношение к ней после всего случившегося.

К слову, сразу после банкротства Gionee компанию покинул ее президент Лю Вейбинь (Lu Weibing). В январе 2019 г. он возглавил Redmi – подразделение Xiaomi по выпуску бюджетных смартфонов и выделенное ею в отдельный суббренд в конце 2018 г. В настоящее время Redmi выпускает гаджеты, способные конкурировать не только с доступными моделями, но и с флагманами – топовый Redmi K20 Pro по своим возможностям не уступает Samsung Galaxy S10.

Возвращение раскладушек

Вернуть популярность некогда распространенному форм-фактору телефонов стремится не только Gionee, хотя она, как и Nokia со своим 2720 Flip, решила привлечь покупателей, ностальгирующих по началу XXI века, когда смартфоны только начинали захватывать рынок и были в меньшинстве. Другие крупные вендоры решили пойти другим путем.

Так, компания Samsung, после весеннего провала своего складного Galaxy Fold и попытки его осеннего перезапуска, решила выпустить раскладушку с гибким дисплеем, занимающим всю внутреннюю поверхность корпуса. Кроме того, у компании есть W-серия устройств, тоже раскладных и тоже на базе Android, но с аппаратной клавиатурой и обычным (не гибким) дисплеем.

Вернуться к раскладному форм-фактору стремится и компания Lenovo – под брендом Motorola, выкупленным у Google в 2014 г., она планирует выпустить новую версию RAZR V3. Это одна из наиболее популярных раскладушек начала XXI века, выделявшаяся на фоне остальных сверхтонким по тем временам корпусом и оригинальным запоминающимся дизайном. Новая версия V3, как и грядущая новинка Samsung, получит складной дисплей. Сроки релиза этих гаджетов не установлены.