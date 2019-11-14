Расследование: Как тайная полицейская сеть мешает «Ростелекому» получить 4G-частоты

3089

Минкомсвязи хочет отдать весь диапазон 2,3-2,4 ГГц компании «Ростелеком» для обслуживания социально-значимых объектов. Но, как выяснил CNews, часть этого диапазона занята сетями WiMAX, находящимися в ведении МВД.

Тайный пользователь частот в диапазоне 2,3-2,4 ГГц

В декабре 2019 г. Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) повторно рассмотрит вопрос о выделении «Ростелекому» частот в диапазоне 2,3-2,4 ГГц для строительства сетей четвертого поколения сотовой связи (4G) стандарта LTE. Ранее Правительство назначило «Ростелеком» единым исполнителем услуг по подключение социально-значимых объектов по беспроводным каналам связи, в связи с этим Минкомсвязи хочет наделить компанию дополнительными частотами.

Против внеконкурсного выделения частот «Ростелекому» выступили Федеральная антимонопольная служба, а также «большая тройка» сотовых операторов - «Вымпелком», «Мобильные телесистемы» (МТС) и «Мегафон». В связи с этим на последнем заседании ГКРЧ рассмотрение данного вопроса был перенесено.

Минкомсвязи отмечает, что диапазон 2,3-2,4 ГГц «заблокирован»: за последние четыре года в нем не было ни одного радиочастотного присвоения и даже случались отказы в продлении ранее выделенных присвоений. В связи с этим в Минкомсвязи считают, что предполагаемое выделение частот в данном диапазоне «Ростелекоме» будет носить «декларативный» характер.

В диапазоне 2,3-2,4 ГГц, предназначенном «Ростелекому», работает мало кому известная принадлежащая МВД сеть WiMAX

Какими именно пользователями занят этот диапазон, Минкомсвязи не говорит. По словам четырех источников CNews на телекоммуникационном рынке, речь идет о Министерстве внутренних дел (МВД). Двое из них знают, что у МВД на этих частотах работает технология беспроводной передачи данных WiMAX.

Для чего МВД нужен WiMAX

Технология WiMAX (семейство стандартов 802.16) продвигалась корпорацией Intel во второй половине 2000-х годов. Ожидалось, что WiMAX станет продолжением набравшей к тому времени популярность технологии Wi-Fi, обеспечив при этом большую зону обслуживания. WiMAX может работать как в фиксированном, так и в мобильной режиме. Но с 2010 г., после начала запусков сетей LTE, интерес к WiMAX стремительно угас.

В России в тот же период начались разговоры о целесообразности строительства сетей WiMAX для нужд МВД. Об этом говорилось, в частности, в статье, вышедшей в 2010 г. в журнале «Связь и автоматизация МВД». Автором публикации был Семен Тихонов, технический директор одного из поставщиков оборудования связи для МВД - компании «Авалком».

В 2011 г. в журнале «Юридическая наука и практика» вышла другая статья, написанная преподавателями кафедры управления и информационно-технического обеспечения Нижегородской академии МВД. В ней также говорилось о перспективах использования МВД сетей WiMAX. В статье отмечалось, что, в соответствии с указом Президента России Владимира Путина, для доступа к автоматизированным базам данных и интегрированным банкам данных МВД не может использоваться сеть интернет.

В таких системах содержится закрытая информация: сведения о лицах, находящихся в розыске, информация о владельцах автомобильных средств, паспортные данные и т.д. Для проводного подключения к указанным системам используется Единая информационно-телекоммуникационная система органов внутренних дел (ЕИТС ОВД). Но возрастает потребность в мобильном доступе к таким базам, в частности, для сотрудников патрульно-постовых служб и оперативно-розыскных групп. Для этих целей и может пригодится технология WiMAX, считали авторы статьи.

Позднее, в 2013 г., госпредприятие «Научно-исследовательский институт радио» (НИИР) подготовило отчет о перспективах использования МВД сетей мобильного широкополосного беспроводного доступа. В отчете указывалось, что МВД использует диапазон 2,3-2,4 ГГц, а также говорилось о целесообразности строительства в этом диапазоне сетей WiMAX. При этом в НИИР признавали, что для технологии WiMAX существует маленький выбор абонентских устройств, но все равно авторы отчета считали, что с экономической точки зрения для МВД целесообразнее строить сети WiMAX, а не LTE.

Госзакупки для сетей WiMAX

Анализ Портала госзакупок показывает, что МВД действительно использует сети WiMAX. Подразделения ведомства в различных регионах закупают разного рода услуги, связанные с сетью WiMAX: аренду площадок для установки базовых станций, ремонт оборудования, проведение каналов связи и др.



В некоторых случаях закупается и абонентское оборудование. Это может быть как стационарное оборудование, так и оборудование для установки в автомашины и USB-модемы. В технических характеристиках к указанному оборудованию говорится, что оно должно работать как раз в диапазоне 2,3-2,4 ГГц.

Также из тендерной документации следует, какой конкретно стандарт используется в МВД - это 802.16e. Данный стандарт относится к мобильной разновидности WiMAX.

По словам одного из собеседников CNews, МВД не реализовала полностью мобильный вариант сети WiMAX. Сеть может работать в режиме nomadic, обеспечивая абоненту возможность подключения в любой точке зоны обслуживания. А вот бесшовное переключение абонента при перемещении между базовыми станциями так и не было реализовано.

В упомянутой статье технического директора «Авалком» также говорилось, что для МВД с экономической точки зрения следует строить сеть, работающую именно в режиме nomadic.

Wi-Fi на службе МВД

По словам одного из собеседников CNews, МВД использует также и технологию Wi-Fi (группа стандартов 802.11), работающую в диапазоне 5 ГГц. Соответствующие сети построены на оборудовании Tsunami производства американской компании Proxim Wireless и представляют собой разновидность сетей Wi-Fi с увеличенной зоной обслуживания и дополнительной криптографической защитой при ограниченном числе обслуживаемых абонентов.

О целесообразности использования МВД оборудования Tsunami в 2007 г. говорилось в статье, вышедшей в «Вестнике Воронежского института МВД». Сети Wi-Fi, построенные на данном оборудовании, необходимы МВД для подключения органов внутренних дел к ЕИТС ОВД в случаях, когда нецелесообразно использовать волоконно-оптические линии связи, сообщалось в публикации.

Когда 4G-оператор Минобороны наткнулся на проблемы с МВД

Вопрос об использовании диапазона 2,3-2,4 ГГц гражданскими средствами связи возникает не впервые. В 2010 г. ГКРЧ выделила частоты в этом диапазоне компании «Основа Телеком», на 75% принадлежащей холдингу «Айкоминвест» Виталия Юсуфова, на 25% - государственному «Воентелекому». Предполагалось, что компания построит LTE-сеть, которая будет обслуживать Минобороны и обычных потребителей.

За компанию перед занимавшим в то время пост Президента России Дмитрием Медведевым ходатайствовал тогдашний министр обороны Анатолий Сердюков. Компания получила частоты и начала строить сети, но в 2012 г. Медведев пересел в кресло премьер-министра, а Сердюков покинул свой пост. Новый министр обороны Сергей Шойгу выступил против использования компанией данных частот. Минобороны сначала блокировала выдачу компании радиочастотных разрешений, а потом частоты у «Основа Телеком» и вовсе изъяли.

Помимо политических, «Основа Телеком» столкнулась и с техническими сложностями. «Уже после выделения частот нас ждал сюрприз: оказалась, что в этом же диапазоне работает МВД, - вспоминает бывший сотрудник компании. – Причем из 100 МГц частот они использует полосу частот шириной лишь около 30 МГц. Но дело в том, что в диапазоне 2,3-2,4 ГГц сети LTE могут работать только в одном из двух доступных режимах – TDD (разделение приема и передачи по времени). Поэтому либо задействуются все 100 МГц, либо сеть вообще нельзя запустить».

Можно ли решить проблемы с частотами МВД?

Впрочем, бывший чиновник одного из регулирующих органов, участвовавший в решении вопроса о выделении частот «Основе Телеком», сомневается, что МВД реально работает в данном диапазоне. «Радиоэлектронные средства (РЭС) МВД и других силовых ведомств, кроме Федеральной службы охраны, находятся на радиоэлектронном обеспечении Минобороны, - говорит собеседник CNews. – И когда обсуждался вопрос о выделении частот для «Основа Телеком», они не сообщали в ГКРЧ о работе РЭС МВД в данном диапазоне. Более того, член МВД в ГКРЧ также проголосовал за выделение частот «Основе Телеком».

Собеседник издания продолжает, что летом 2019 г. Роскомнадзор проверял занятость данного диапазона и РЭС МВД, по крайней мере, в Москве, обнаружено не было. «В любом случае, вопрос о выделении частот «Ростелекому» будет решаться на самом верху: если соответствующая санкция будет получена, то проблемы с МВД и другими ведомствами будут решены», - заключает источник издания.

Другой источник CNews также считает, что проблемы с частотами МВД можно будет решить. По его сведениям, ранее МВД использовала WiMAX-сети в другом диапазоне – 2,5-2,7 ГГц. Но в 2012 г. данные частоты были распределены между «Ростелекомом», «Мегафоном», МТС и «Вымпелкомом» для сетей LTE, а МВД согласилось отказаться от них на безвозмездной основе.

«Ростелекоме» отказался от комментариев по данному вопросу. Пресс-служба МВД не ответила на запрос CNews.