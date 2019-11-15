Autodesk внезапно разогнал руководство российского офиса

Autodesk проводит в своем московском офисе глобальную кадровую перестановку. Назначены руководитель представительства, а также несколько топ-менеджеров из числа руководителей других подразделений компании.



Неожиданная реорганизация

Компания Autodesk устроила масштабную реорганизацию в своем московском представительстве (Autodesk CIS). В распоряжении CNews имеется письмо Autodesk из партнерской рассылки, подтверждающее кардинальные изменения в руководящем составе российского офиса.

Изменения в кадровом составе

По словам источника CNews, близкого к московскому офису Autodesk, Анастасия Морозова, возглавлявшая российское представительство компании с 2016 г., более не руководит им с начала ноября 2019 г.

В письме Autodesk партнерам сказано, что бизнес компании в России возглавил Луай Дахмаш (Louay Dahmash), который также является директором Autodesk по продажам в регионе ЕМЕА (в этот регион входят Европа, Россия, Ближний Восток и страны Африки). Именем Луая Дахмаша подписано письмо партнерам о реорганизации российского офиса.

Луай Дахмаш

Руководителем отдела по работе с партнерами в российском офисе будет назначен Ярек Ольшевский (Jarek Olszewski), менеджер по продажам Autodesk в странах ЕМЕА, а Наджи Аталлах (Naji Atallah), директор отдела архитектуры, инженерии и строительства в Autodesk, займется управлением команды по работе со стратегическими заказчиками. Дейл Уэлш (Dale Welch), директор по формированию спроса в ЕМЕА, станет новым руководителем отдела маркетинга в регионе растущих рынков EMEA. Сергей Маркин, руководитель департамента развития бизнеса в Autodesk CIS, будет руководить работой российского офиса.

По словам Луая Дахмаша, компания «меняет кадровый состав исключительно в соответствии с ее стремлением к развитию бизнеса в стране». Он заявил, что все проводимые перестановки не отразятся на взаимодействии московского офиса Autodesk с партнерами компании.

Редакция CNews находится в ожидании ответов на свои вопросы относительно этих кадровых перемен от европейской и американской штаб-квартир Autodesk, куда их переадресовали представители российского офиса компании.

12 лет работы в России

Компания Autodesk, ныне крупнейший разработчик и поставщик ПО для проектирования, была основана в 1982 г. В Россию она пришла спустя 25 лет после своего открытия – согласно ЕГРЮЛ, ООО «Аутодеск (Си-Ай-Эс)» было зарегистрировано в России 17 августа 2007 г. Стопроцентным владельцем российского представительства заявлена компания «Аутодеск, инк.» (Autodesk, Inc.) (США). Российский офис Autodesk имеет преимущественно маркетинговую функциональность, результаты продаж на локальном российском рынке компания не объявляла.

Анастасия Морозова, должность которой перешла к Луаю Дахмашу, была назначена региональным директором Autodesk в России и СНГ в июле 2016 г. На момент вступления в должность она работала в экосистеме Autodesk на протяжении последних 15 лет.

Анастасия Морозова

В апреле 2017 г. Анастасия Морозова сообщала CNews о планах Autodesk по испытанию на российских пользователях новой модели продаж своих продуктов. Он заключался в предоставлении пользователям доступа к продуктам, размещенным в удаленном ЦОДе. Доступ к ПО осуществлялся в терминальном режиме на условиях ежемесячной оплаты. Российский рынок стал первым в мире, где Autodesk применила такой способ продаж.

Autodesk и антироссийские санкции

В июле 2014 г. компания проинформировала своих российских партнеров о запрете на продажу продуктов и услуг отечественным компаниям, попавшим в санкционный список Минфина США. В письме Autodesk, как сообщал CNews, были указаны два десятка компаний, в том числе из оборонной и нефтегазовой отраслей. В список вошли: банк «Россия», корпорация «Алмаз-Антей», производитель питьевой воды «Акваника», компания «Русское время», «дочка» аэропорта Шереметьево «Авиа Групп», СМП-банк, лизинговая компания «Зест» концерн «Калашников», «Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), производитель боеприпасов «Базальт», тульское «Конструкторское бюро приборостроения», Инвесткапиталбанк, «ВПК НПО машиностроения», Собинбанк, концерн «Созвездие», а также «Стройгазмонтаж», «Стройтрансгаз», «Трансойл», ИК «Аброс» («дочка» банка «Россия»), НПК «Уралвагонзавод», транспортная компания «Сахатранс» и Феодосийский нефтеналивной терминал.

Кроме того, в список из письма Autodesk включено большое количество российских депутатов и чиновников, военно-политических активистов Донецкой и Луганской народных республик, а также Виктор Янукович.

Актуальный на тот момент глава российского офиса Autodesk Алексей Рыжов в открытом письме высказал сожаление о санкциях, под действие которых попали российские клиенты его компании.